加害者变受害者？疑似金佳览返回校园生活后被骂，课桌上被写满辱骂词汇

LE SSERAFIM前成员金佳览近况引发热议。

随著金佳览从LE SSERAFIM退队，她曾经参与校园霸凌的黑历史也因她的退队，热度逐渐退散。



然而，日前一篇名为「金佳览近况」的帖子在韩网各大交流网站传开，原因是一张写著「金佳览」名字的桌子上被写满了辱駡词语。网友称这是金佳览现在使用的桌子，她因为校园暴力丑闻而退出团队后重返学校，没想到这次她自己成为了同学们霸凌的对象。不过目前还没有确认该照片的真伪。若照片中的情况属实，就意味著金佳览现在可能正在遭受语言暴力或「孤立」等校园暴力情况。

김가람은 중학교 때 왕따의 희생자였다. 이는 '유은서'가 학교폭력대책위원회 회의 이후 그녀에 대한 소문을 퍼뜨린 데 따른 것이다. 급우들은 모욕과 욕설로 그녀의 책상을 파손했다. #김가람 #JusticeForGaram pic.twitter.com/4D6aFsrtaf — 김가람의 변호사 (@garamkimfact) July 31, 2022

此前，金佳览在出道前、后就爆出大量黑历史，其中一项就是曾参与校园暴力，最终HYBE娱乐在7月宣布与她解约，LE SSERAFIM今后将作为五人组合进行活动。



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