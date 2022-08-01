【分集剧情】《还魂》张煜进步神速遭质疑「断根」，自证清白的方法让人大呼心动！（ep.14）

tvN奇幻剧《还魂》讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，昨晚这集张煜和徐律的对打超精彩，无意间成为中年CP的神助攻也超搞笑XD

*以下内容包含第14集关键剧情！



张煜自证没有「断根」

张煜输掉跟徐律的比试，但徐律没有真的要夺走无德，只是做个样子给大家看。 张煜在比试期间功力飞升、达到治水层级，松林术士间出现张煜拜师李先生断根修炼的传闻。 落寿对这些术士十分不屑，世子也给他们好好上了一课。



世子搞不懂阴阳玉在无德心中的地位，干脆将它丢入水池。 落寿连夜捞出对玉、开心地跑去拿给张煜，却看到他和贇钰聊天，心生醋意。 张煜觉察到落寿的心意，藉口要证明他没有跟李先生「断根」，抱住无德就吻了下去！



无德的往事

朴进派人调查无德的背景，落寿惊恐地以为自己的身份要被揭穿。 不过聪慧的张煜早有安排：他买通了掮客和取仙楼的珠月，对朴进说无德是为了避免被卖掉而假装眼盲，在故乡只是孝敬奶奶的平凡孙女。

掮客说起无德从前就十分机敏、不像眼盲的人，提醒她小心昭泥。 此刻昭泥正在一步步「变」成假的陈复妍，但落寿并不认识她，该如何小心呢？ 落寿想询问掮客更多关於无德的事情，不料到达客栈时掮客已被王妃派人杀死，这时朴进竟出现在身后，以为她是凶手。



张煜助推中年CP

朴进担心李先生已经把张煜的帝王星身份告诉他，张煜却完全会错意，以为李先生是为了向金道主示好才帮他。 朴进虚惊一场，还要被张煜催促赶快挽回金道主，真是有苦说不出XD



不过，李先生虽然和金道主相处愉快，但聊天时发现她心里惦记的人是朴进，令人好奇他会作何选择。



李先生入宫分辨还魂人

李先生带著三位术士张煜、徐律、当具进宫拜见王室，称自己就是还魂人，并且能够分辨还魂人。 三位术士当即傻眼，身为还魂人的王妃更大惊失色！（结尾断在这里是要人如何等到周六啦~！）



下集预告里，李先生放出鬼狗识别藏在宫中的还魂人。 装盲的昭泥在落寿面前走过，张煜很担心落寿被她暗中伤害。 朴进认为无德藏著不可告人的秘密，说只有张强亲自出现才行，这时一个披著斗篷的神秘身影出现。 落寿认为自己绝不能离开少爷身边，张煜也霸气放话：「你就继续拼了命地喜欢我吧。」



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