《少女时代》新曲造型出炉被全韩网吐槽：像是龙宫开Party，丑得千奇百怪，浪费成员们的美貌

少女时代，K-POP界领军人物，每一次回归都引发歌坛震动。

少女时代是韩国歌坛划时代的代表女团，造就了诸多经典歌曲的同时多变的风格也引领了当时的新时尚，彩色铅笔裤、海军Look等造型直至今日仍被奉为经典。 最近，少女时代8名成员再次集结发行第7张正规专辑《FOREVER 1》，与歌迷们一起庆祝出道15周年。



没想到审美一直在线的SM和少女时代，本次回归造型一公开就遭到嘲笑，被粉丝们吐槽「丑得千奇百怪，全靠成员颜值在撑」。 集合了网纱、蕾丝、羽毛等元素，奇奇怪怪的「龙角」头饰、人鱼姬色，看得人眼花缭乱，被韩国网友们指责「已经超出了混搭风格，算是乱搭水准了。 」



太妍ALL BLACK造型槽点太多，网兜裙子、羽毛上衣，「树杈」造型的头饰，满屏的廉价感要溢出，本该仙气飘飘气质的，顿时有一种妖媚气息。



秀英发色还是很美的，只是视线下移之后她那一身五彩斑斓的紧身衣，看起来身材膨胀了许多，完全没有突出完美比例的曲线优势。



作为队内的美貌担当，润娥的新造型也是一言难尽，海胆头牢牢锁定了目光，深红色蕾丝吊带裙毫无高级感可言，拉低了润娥的气质。



徐玄的一身贝壳蓝光紧身衣+珠链头饰，狠狠封印住了老幺的身高优势和颜值。



Sunny穿了一件白色羽毛外套，散发著廉价感，被网友和粉丝吐槽「上世纪90年代都不会这么穿」。



Yuri、Tiffany和孝渊的造型也各有各的丑，Yuri的舞厅丝带Look、Tiffany的全套羽绒装、孝渊的「龙头」发饰，到底是我们审美能力太差，还是SM的造型师审美太超前？？



粉丝们看完之后忍不住留言称：「这次是要去龙宫开Party吗？ 」、「全系水族」、「龙宫系列」、「充满滑稽感，毫无美感」等。



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