PSY「湿身秀」演唱会再惹争议：外籍劳工高空坠亡

歌手PSY演唱会工作人员身亡事件引发热议。

PSY近段时间接连开唱，举办了「湿身秀」演唱会，后期在舞台拆除工作中，一名20多岁外国劳工坠落身亡。 据韩国消防当局透露，31日下午3时53分许，一名20多岁蒙古籍男子A某从江原道江陵综合运动场上的舞台坠落，舞台构建物有15米左右，而事故发生前一天下午PSY在这里举办了演唱会。

据悉，A某随后被送往附近的医院救治，但最终因抢救无效身亡。警方初步推测A某是在拆除舞台设施过程中滑倒跌落，正在就他是否遵守安全操作规定进行调查。



对於此次的事件，PSY方面表示：「对因意外事故而离世的故人表示由衷的哀悼，将竭尽全力照顾故人的最后一程，并会采取对策、承担起责任，防止类似事件再次发生。」

PSY的「湿身秀」在这段时间里引发了数次争议，先是被指过度浪费水资源；其次是韩国目前还处於疫情中，但演唱会上仍有大部份歌迷未佩戴口罩而违反防疫规定；接著又有不少歌迷在参加完演唱会之后上网爆料称染上COVID-19，防疫当局也称接到不少谘询，正对此进行调查中，恐造成集体感染。



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