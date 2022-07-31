《非常律师禹英禑》朴恩斌X姜泰伍过往的「古装&现代剧」的人设配对都很有CP感！哪一组是你的最爱

《非常律师禹英禑》朴恩斌X姜泰伍过往的「古装&现代剧」的人设配对都很有CP感！哪一组是你的最爱

韩剧   2022年7月31日   星期日18:30   MiJimin  

（封面图源：Namoo Actors、Fantagio、youtube@ONE Production）

我个人是特别喜欢古装剧的配对…虐恋万岁！！！

★《恋慕》扮成王世孙的公主：李辉VS《绿豆传》爱上对手的车律武
（图源：Namoo Actors、KBS 2TV《绿豆传》剧照）

两人各自与他人有婚约，因双胞胎哥哥死亡，公主不得不假扮成王世孙李辉，而车律武性格体贴温柔，也是拥有继承王位资格的远亲，虽然向往自由但背负著家族使命，而在接触对手李辉的过程中，默默爱上了他…。
（图源：Namoo Actors、Fantagio）

最终发现李辉是女儿身的车律武，决心谋反夺取王位，并让李辉假死，事实上是为了放她自由自在的生活。

★《秘密之门》惠庆宫洪氏VS《绿豆传》由爱生恨的绫阳君
（图源：youtube@오롯）

两人小时候有过一段情，但洪氏最终还是嫁给了世子，绫阳君由爱生恨将世子杀死，成为了恶人，洪氏怒视著他说：「这难道就是你想要的结果吗？」绫阳君回：「所以说当初为什么抛下我不管呢…。」

★《你喜欢布拉姆斯吗》音乐系大学生：蔡颂雅VS《Run On》美术系大学生：李映禾
（图源：youtube@ONE Production）

高中时期，李映禾的初恋就是蔡颂雅，两人无意间又考上了同个大学；蔡颂雅在成为音大生后，被质疑才华不足而感到低落，无意间看见了一幅画而不自觉落泪，因此认识了才华洋溢的美大生李映禾，也无意间被他说过的话给激励，两人在各自的领域努力，互相鼓励、在挫折中成长的励志爱情故事。

★《青春时代》鬼灵精怪大学生：宋智媛VS《那个男人 吴秀》高中班导师：金镇佑
（图源：JTBC《青春时代2》播出截图、youtube@fantagio 판타지오）

叛逆的宋智媛高中时期就特别喜欢捉弄性格温吞的班导师金镇佑，毕业后上了大学也相当渴望爱情，天天参加联谊却总是配对失败，每次都会找金镇佑诉苦，但在某次宋智媛爱情失意又喝醉，找上金镇佑谈心，隔天醒来却发现两人脱光光躺在一张床上～。XD

看著慌张的金镇佑，宋智媛夸下海口说：「我会对你负责的！」令人心动又爆笑的师生恋曲就此展开～！

以上，大家最喜欢哪一组的配对呢～？或者大家也来发挥创意一下！XD

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