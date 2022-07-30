BTS j-hope上《IU's Palette》与IU合唱对视超害羞，IU 称赞他真的超有诚意：「第一次有人事先来练习」

画面真的太美好了～！大家千万不要错过 IU 和 j-hope 的合唱。

网路人气音乐节目《IU's Palette》邀请到了最近 solo 活动的 BTS 防弹少年团成员 j-hope 出演，两人在节目上满满的互动让粉丝看了很满足。



IU 说这是本节目第一次有人来我们的合奏室事先练习，j-hope 表示：「其实…我是第一次现场演唱（这首歌），幸好有去练习，因为不是简单的节目，觉得多用点心是对的，觉得就算多花些时间，也要做好才行，我是这样想的。」



IU 回覆：「这一点真的是非常了不起，其实我也录制了14期，从来没有去合奏室练习过，不过 j-hope 特地去了合奏室，担心自己会出错，但你肯定很忙吧？」j-hope 谦虚的表示：「没有，其实不会很忙，有很足够的时间。XD」IU 则一直称赞 j-hope 很有诚意，她和工作人员都被感动到了，所以也做足了准备。



▼两人的合唱可快转到 13:50。（设定中可开启中文字幕）



《Equal Sign》（等号）IU还说最后的对视，能看见 j-hope 的瞳孔在震动，太害羞了吧～！！这首歌之后，还紧接著一起演唱了《Pierrot Laughs At Us》（小丑看到我们会笑吧）。



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