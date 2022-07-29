想不到这对也有售后服务♥《流星》「经纪人CP」尹钟焄&金允慧私下合照曝光！

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题材包含演艺圈秘辛、艺人的恋爱，上月初完结的tvN金土剧《流星》，还有观众仍念念不忘吗？

《流星》剧终，几乎每个角色都找到了幸福，CP至少组成了4对。所有CP之中大概就属金永大与李圣经组成的「孔星CP」最闪了，幕后花絮屡屡显示两人互动相当好，就连IG上发布终映感言也不避讳搭配合照，不仔细看文字还以为两人戏外也宣布交往了。



而台面上互动最少的可能是尹钟焄与金允慧组成的「经纪人CP」了，虽然花絮中也能看见两人互动佳，但金允慧IG多是个人私下照片，鲜少发布剧照。昨（28）日，金允慧突如其来在IG限时动态发布了和尹钟焄、李秀贤导演三人亲昵的拍贴照片，文字写道：「喜欢的人们♥」



李秀贤导演随后也转发该限时动态：「想要变成年轻人的人们」，也另外发了一张尹钟焄「帮忙」金允慧发限动的照片，写「Insider体验记」。



这几则限时动态公开后，让《流星》粉丝又惊又喜啊！有人喊可爱，也有人好奇三人是不是要合作新作品了，还是纯粹私下聚会呢？

最后附上tvN官方剪辑「经纪人CP」甜蜜片段♥ 以及官方剧照复习复习～



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