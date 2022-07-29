【分集剧情】《魔咒的恋人》瑟菲为保护守光努力修改未来，身份遭曝光竟带来出乎意料的舆论反响！（ep.14）

《魔咒的恋人》讲述顺从不幸命运的人类男子与希望解除诅咒的幸运女神的故事，昨晚这集瑟菲绞尽脑汁帮守光排除危险，守光也坚定不移地陪在瑟菲身边，真希望两人有好的结局啊！

*以下内容包含第14集关键剧情！



瑟菲与守光互相守护

瑟菲预见的未来中，守光为了救她被宣东植一枪击中后背。瑟菲对守光谎称他会离开她，守光不信，仍坚定地陪在她身边，让瑟菲感动又难过。

为了避免守光发生悲剧，瑟菲从高大叔手中救下崔社长，让崔社长带著宣东植的罪证自首，想把宣东植父子全部送入警局。但宣东植逃过追捕、行踪不明，令瑟菲十分担忧。



民俊为家人而战

民俊和守光和好，重新找回了旧日的友情。瑟菲给家人买礼物时包含了父亲宣三重和哥哥宣民俊的份，让民俊感受到来自妹妹、家人的温暖。民俊决定代替父亲为家人负责，把妹妹托付给好朋友守光，自己和章京结婚。



宣东植计划失败

宣东植从医院找出曾经照顾瑟菲母女的闵老师，让她向媒体曝光说金华集团非法囚禁巫女。瑟菲希望不再躲藏，民俊也同意正面突破：开记者会承认瑟菲的存在。

瑟菲逐渐招架不住记者们的尖锐提问，这时瑞东市场的商人们前来助阵，表示瑟菲是乐於助人、生活朴素的富三代，反而获得民众正面评价。



下集预告里，民俊决定解散金华集团，以彻底解除这个家族的诅咒。美秀决定把仅存的一点力量用在自己和三重身上，瑟菲似乎有不好的预感，从梦中惊醒。宣东植自信地说瑟菲会自己来找他，下一集真的悬念满满啊！《魔咒的恋人》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由中华电信MOD与Hami Video独家跟播。



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