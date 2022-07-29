【剧透】《非常律师禹英禑》EP.10「鲸鱼CP」终於亲上了！禹英禑遭遇入职以来最难官司：残疾人就不能拥有爱情吗

《非常律师禹英禑》第10集，「鲸鱼CP」终於往前迈出了一大步。

禹英禑（朴恩斌 饰）虽然是天才律师，但不可否认的是她也是自闭症患者，在大众眼中她就是残障人士，对於爱情，禹英禑也有著自己各种各样的担忧和苦恼。 是李浚浩（姜泰伍 饰）打破了偏见，勇敢靠近禹英禑，两人真挚的爱情让观众们看红了眼。 这一集的故事颇有深度，残疾人和非残疾人之间真的存在著爱情吗？



禹英禑搭乘地铁时偶遇了梁正日（李元贞 饰），并在之后成为了他的辩护律师。 郑明锡（姜其永）认为身为律师却要以智障受害者的陈述不可靠来作为辩论手段，无法接受攻击弱者这一点，打算放弃这个案子。 但禹英禑却相信惠英（吴慧秀 饰）和梁正日之间是纯真的爱情，最终决定为其辩护。 第一次开庭，禹英禑拿出了惠英和梁正日之间甜蜜的聊天记录，想要以此证明他们的关系，却引起了旁听席上众人的不满。



第二次开庭时，惠英的精神科医生出庭作证，被问及惠英为何在发生性行为时不反抗，医生称：「以爱情为藉口欺骗智障人士，并与之发生亲密关系是最恶劣的行为，受害人之所以不反抗是因为担心一旦反抗就会失去这段关系。 」崔秀妍（河允景 饰）在进行反对诘问时拿出了梁正日和惠英的聊天记录，反驳医生所说的「智障人士很难有自主选择性行为的权利」，却又因对方的质问败下阵来。雪上加霜的是梁正日在一年前曾经因为和另一名智障女生交往而被警方调查，这令禹英禑很是混乱，甚至说出了「如果你和申惠英不是真心相爱的话，我也没有继续为你辩护下去的理由」的话，但梁正日一再表示他和惠英是真爱。



禹英禑决定再次相信两人一次，看到惠英因害怕妈妈而无法表达自己，她告诉对方：「残疾人就不能爱上渣男吗？ 你感受到的一切是爱情还是性暴力，你得自己判断，不要想著让妈妈和法庭替你做决断。 」 第三次开庭又是一番波折，检察官先是公开了惠英手腕受伤的照片，导致惠英陷入了极度的恐慌和不安中，直接在法庭上大哭起来，根本无法表达自己的意愿和想法。

这场官司是禹英禑入职以来最困难的一次，惠英妈妈指责她不要因为自己是自闭症就不懂装懂，觉得了解所有残障人士的心理。 禹英禑在接二连三的打击之下认清了社会现实，残疾人和非残疾人之间的爱情并不被社会所认可。禹英禑自己何尝不是这样的处境？ 她和李浚浩的面前也隔著一道名为「残障」的现实之墙。 朋友的一句「这不是爱情而是怜悯」激怒了李浚浩的同时也敲醒了他，在听到禹英禑说「残疾人光有喜欢还不够，因为即使我说这是爱情，但其他人否认的话，那么这就不是爱情」之后，李浚浩坦白：「不管别人说什么，我说是爱情，那就是爱情。 」 禹英禑继续追问：「和我相爱会很难，这样你也要继续吗？ 」李浚浩一边说著「是」，一边吻向对方，两人的初吻既美好又带著心酸。



「鲸鱼CP」的初吻也带动了收视率，第10集收视率（全国基准）为15.2%，瞬间最高收视率达到了19.2%，人气依旧火爆。

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