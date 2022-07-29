【有片】《非常律师禹英禑》朴恩斌：「接到这个角色感受到责任感。我有没有办法不冒犯到任何人，又能把角色演得很自然呢」

朴恩斌回答了有关《非常律师禹英禑》十个问题，她还提到分为上、下两集的「昭德洞故事」，拍摄时间长达五个月！

第9集以收视率15.8%登上今年（2022年）迷你剧TOP 1的ENA话题作《非常律师禹英禑》，令人好奇他的尽头究竟在哪里！随著电视剧的热播，海内、外刮起「禹英禑旋风」，观众纷纷得到「禹英禑症候群」，大家都在讨论「禹英禑」。就小编看到的情况，本来没在追《禹英禑》的朋友，为了加入话题，也都打开Netflix开始追剧了～XD

饰演女主角的朴恩斌，绝对是大功臣之一。先前她曾拒绝出演该部作品，但导演指定要她，於是她下了一番苦心，透过文献学习，还勤於与专家学者讨论，就位了更加完美呈现「禹英禑」这个可爱的角色。

「The Swoon」公开朴恩斌的采访，她回答了有关《非常律师禹英禑》的十个问题。「鲸鱼」和「饭卷」陪她一起，是不是相当可爱呢？（笑）在当今社会，观众们比较常接触到「刺激」的作品，朴恩斌认为这部单纯又纯真的作品很疗愈。剧中的案件看似平凡，却非常有意思，角色们也都很惹人爱。

剧中主角「英禑」患有自闭症类群障碍症，不管是哪位演员出演或多或少都会有些顾虑吧？朴恩斌面对这个问题，回答地相当慎重：「接到这个角色时，我感受到一股责任感。我有没有办法不冒犯到任何人，又能接受一切，把这个角色演得很自然呢？所以我决定创造属於自己的禹英禑，不让任何人感到不开心或受冒犯。」

「英禑」在剧中有著大量台词，无论是鲸鱼相关知识或者法庭的专业用语。朴恩斌表示，她不像英禑一样是天才，所以觉得很困难。但是观众们给予很多赞美，虽然过程艰辛，但她对结果很满意。朴恩斌也提及对於剧中角色的认识、剧中演员们的第一印象等。而分成上、下两集的「昭德洞故事」，拍摄时间竟长达五个月！

更多内容请记得打开影片的中字！不知不觉，剧情只剩下六集，代表再三个星期，就要送走英禑了（哭）且看且珍惜～

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