《非常律师禹英禑》告白戏暗藏多处「绿色信号」！从服装到背景，神助攻权敏宇也不例外

《非常律师禹英禑》讲述高功能自闭症律师禹英禑的成长故事，开播以来收视率一路攀升，除了每集不同的案件引人入胜，男女主角之间与众不同的化学反应也是一大看点。

最近有观众发现，剧中英禑向浚浩告白和示好的几场戏里，画面中都有绿色元素出现，是否暗示两人的恋情之路将会畅通无阻呢？

第8集里英禑和浚浩为昭德洞大树拜访公务人员，等待间隙中英禑第一次对他直球告白：「那天我的心率非常高... 所以我想，我的确是喜欢你。 」当时英禑穿的衣服就是带点灰调的浅绿色：



第9集英禑第二次告白，表示为他做各种事是因为喜欢他，这时浚浩的衬衫是和上一场戏里英禑相似的浅绿色：



英禑帮浚浩拉开椅子之前，背后墙上的宣传单也是绿色，还印著英文「GO GREEN」：



仔细看的话，权敏宇劝浚浩去告白的时候，身上的衣服也是深绿色：



浚浩一口气从家里跑到公司、下决心跟英禑告白：「我喜欢你，喜欢到心里就像生病了一样。 」这时两人的衣服都是像春日新芽一般明亮温暖的淡绿色，各种暗示真的太明显了吧！



之前英禑和浚浩在海边看夕阳时，水面的粼粼波光变成海豚的形状，细节已经让网友惊呼起鸡皮疙瘩，这次就连服装道具配色都暗藏玄机，令网友再次被折服，开玩笑说：「编剧若不是变态应该很难写出这些细节吧」、「原来是green light的拟人化」、「导演太强啦」。



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