《非常律師禹英禑》告白戲暗藏多處「綠色信號」！從服裝到背景，神助攻權敏宇也不例外

《非常律師禹英禑》講述高功能自閉症律師禹英禑的成長故事，開播以來收視率一路攀升，除了每集不同的案件引人入勝，男女主角之間與眾不同的化學反應也是一大看點。

最近有觀眾發現，劇中英禑向濬浩告白和示好的幾場戲裡，畫面中都有綠色元素出現，是否暗示兩人的戀情之路將會暢通無阻呢？

第8集裡英禑和濬浩為昭德洞大樹拜訪公務人員，等待間隙中英禑第一次對他直球告白：「那天我的心率非常高... 所以我想，我的確是喜歡你。 」當時英禑穿的衣服就是帶點灰調的淺綠色：



第9集英禑第二次告白，表示為他做各種事是因為喜歡他，這時濬浩的襯衫是和上一場戲裡英禑相似的淺綠色：



英禑幫濬浩拉開椅子之前，背後牆上的宣傳單也是綠色，還印著英文「GO GREEN」：



仔細看的話，權敏宇勸濬浩去告白的時候，身上的衣服也是深綠色：



濬浩一口氣從家裡跑到公司、下決心跟英禑告白：「我喜歡妳，喜歡到心裡就像生病了一樣。 」這時兩人的衣服都是像春日新芽一般明亮溫暖的淡綠色，各種暗示真的太明顯了吧！



之前英禑和濬浩在海邊看夕陽時，水面的粼粼波光變成海豚的形狀，細節已經讓網友驚呼起雞皮疙瘩，這次就連服裝道具配色都暗藏玄機，令網友再次被折服，開玩笑說：「編劇若不是變態應該很難寫出這些細節吧」、「原來是green light的擬人化」、「導演太強啦」。



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