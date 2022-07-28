【分集剧情】《魔咒的恋人》诅咒转移到预言之外的对象，瑟菲窥见让人担心的未来！（ep.13）

《魔咒的恋人》讲述顺从不幸命运的人类男子与希望解除诅咒的幸运女神的故事，第13集兄妹终於相认，宣三重做出了惊人选择......

*以下内容包含第13集关键剧情！



诅咒转移

宣三重得知诅咒会转移给民俊后，决定放弃财富和名誉、公开一切以结束诅咒，并从殷玉珍手里求来一条红绳，冒著生命危险代替民俊接下了诅咒。 宣哲柱随即去世，宣三重则不再讲话，只是呆呆地注视前方。



守光的心愿

守光希望瑟菲不管在哪里都可以幸福，单是看著瑟菲在外面走路都觉得开心。 守光曾经怨恨民俊和宣三重，但现在还是把民俊视为朋友，不希望诅咒降临在民俊身上。



民俊对瑟菲的感情

民俊得知瑟菲和自己是兄妹，意识到对她的独特感情可能是因为血缘，终於决定放手。 民俊对於父亲接下诅咒、指定他为监护人一事感到气愤又难过，因为没信心带领集团甚至想要逃走，最后在瑟菲的鼓励下恢复冷静。



瑟菲窥见未来

瑟菲无法接受亲生父亲居然是二十年来囚禁和折磨她们母女的人，守光安慰她以后还有时间建立美好的回忆。 瑟菲通过预言守光的未来窥探自己的命运，却发现让她不安的情景：守光为她挡下一枪后跌倒在地！



下集预告里，瑟菲的女巫身份被曝光，无数媒体蜂拥而至。 瑟菲忍痛告诉守光，未来她会变得不幸，而守光会离开她。 《魔咒的恋人》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由中华电信MOD与Hami Video独家跟播。



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