因《非常律师禹英禑》人气太高，连这些东西都抢手起来：超想拥有同款XD

因《非常律师禹英禑》人气太高，连这些东西都抢手起来：超想拥有同款XD

韩剧   2022年7月29日   星期五08:30   Tracy  

（封面图源：IG@eunbining0904、ENA《非常律师禹英禑》）

《非常律师禹英禑》人气有多厉害呢？ 就是连小道具都备受关注。

优质的电视剧，往往会根据剧情需要，在人物穿搭上上下功夫。 电视剧一旦热播，主演们的「同款」就会掀起一阵阵购买热潮。 最近一段时间《非常律师禹英禑》就带火了不少配饰，让我们一起来看看吧。

禹英禑（朴恩斌 饰）一登场就是秋冬Look，米白色的套装搭配了一只深棕色的斜挎皮包，一下子就引起了时尚潮人们的关注。 皮包线条简约、完全看不到LOGO，非常低调，同时大尺寸满足了律师女主的日常资料的需求，实用性也很强。 电视剧播出后，同款包已经卖到脱销，据说要等到9月才有新货供应上。
（图源：ENA《非常律师禹英禑》）

因为主人公酷爱鲸鱼，剧中出现了不少关於鲸鱼的配饰，这只木质闹钟就是其中之一，前后摇摆，尾巴还会上下翻动的小鲸鱼是点睛之笔，让原色系、看上去稍显枯燥的闹钟瞬间灵动起来。 不过最近因为太过畅销，商家已经不接单了，最快也要等到9月底才能再下单。

有没有人喜欢这个鲸鱼钥匙扣的呢？ 一直挂在禹英禑的包上，造型圆润可爱，依旧是卖断货的状态。
（图源：ENA《非常律师禹英禑》）

「爹系上司」郑明锡（姜其永 饰）也是剧中人气火爆的角色之一，每一次现身都西装革履的他都帅气与风度并存，让人顿生好感，尤其是在眼镜的加持下，专业度暴增，散发著知性欧巴的魅力。
（图源：ENA《非常律师禹英禑》）

最后一个HOT ITEM就是原作小说，剧集末尾都会用一句话来简单概括故事，而这些语句都摘抄自小说，《我为什么替他们辩护》、《一个喜悦可以战胜一千个痛苦》、《法庭高手》等原作已经成为各大书店的畅销书籍。
（图源：NAVER截图）

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