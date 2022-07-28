又一部浪漫爱情喜剧♥《依法相爱吧》剧照：「疯子建筑主」李升基爱上「四次元律师」李世荣

KBS新剧《依法相爱吧》由李升基、李世荣主演，改编自同名网路小说和网路漫画。

讲述被称为怪物天才的前职检察官，现为建筑主的「金正浩」，与17年知己的四次元律师「金宥利」，在法律事务所兼咖啡厅的「Law Cafe」店里展开了一场心动指数最高的法律界罗曼史。



剧中，李升基饰演「金正浩」一角，是能把超过500页都可以背下来的天才，前职为检察官，现在成了建筑主第三年。公开的剧照中，他穿著红色运动服，且在儿童游泳池享受「金正浩牌屋塔房」泳池派对，让人更加期待这角色呢！



而李升基也出演契机：「第一次看完剧本就得到治愈的感觉。」对於自己饰演的金正浩，他表示：「金正浩的 MBTI 和我一样是 ENTJ 。主要说合理、有效率的话，这些台词得到很多共鸣，是时隔许久饰演的平凡人，我也会为了传达更深的安慰和共鸣，尽最大的努力去演戏。希望大家多多关注。」



李世荣饰演「金宥利」，有著爽快的性格，是个遇到什么都不气馁的勇敢的女生，她突然辞掉了大型律师事务所的工作开了咖啡厅。公开的剧照中，她以豹纹衬衫登场，展现了不亚於鬣狗的胜负欲。



谈到出演感想，李世荣说：「能够见到非常有趣的剧本和魅力十足的金宥利，感到很幸福。」她还透露变身时尚人士金宥利的幕后花絮，表示：「感觉这世上所有的印花的衣服都穿上了。」



另外，《依法相爱吧》由《就算死也喜欢》的李恩真导演与《Drama Special－One Night》林智恩编剧合作打造，确定在8月29日首播。

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