【有片】《非常律师禹英禑》EP.9：看到ENDING真的尖叫了！这大概是目前为止最喜欢「权谋术数」的一刻XD

自从「权谋术数」自称为「权便便」后，感觉比较有人情味了。接著又来「神助攻」，真的直接在萤幕前拍手叫好！（大笑）

具教焕於昨日（27日）特别出演ENA话题作《非常律师禹英禑》第9集，并在剧中饰演「儿童解放军总司令」――方屁噗。他与饰演「禹英禑」的朴恩斌、饰演「郑明锡」的姜其永，同属「Namoo Actors」，所属社也更新三人於法庭上拍摄的花絮照。

▼以下会提及剧情，还没有看完第9集的观众记得防雷！



英禑与浚浩（姜泰伍 饰）超近距离接触，只是帮忙拿掉睫毛也可以如此令人心动！

英禑开口闭口都是方屁噗，让浚浩很是吃味。比起一直提起另外一个男人，浚浩还是比较喜欢听鲸鱼的故事吧！XD

秉持著「喜欢他就要对他好，让他摸不著头绪」，英禑帮浚浩拉开食堂的座位、走路走在外侧、帮他开车门，还帮忙搬东西。这让浚浩很困惑，似乎只有让他感到「摸不著头绪」，根本不晓得英禑真正的用意。面对浚浩的提问，英禑也没有隐藏自己的心意，直接坦白：「因为喜欢你，所以对你好。」说完一溜烟地跑走了，浚浩才恍然大悟。



看到浚浩失魂落魄、很是苦恼的模样，一起用餐的敏宇（朱钟赫 饰）表示：「你是要结婚了吗？干嘛想得这么严肃。交往后觉得不适合再分手就好啦。」浚浩回答：「如果对象是这个人，我就不能抱著试试看的心态开始。」（看来秀妍的话，浚浩是真真切切有听进去）

BTW，帅气的秀妍要去约会了，直接让英禑和敏宇看傻了眼。



回到刚刚，敏宇「呵」了一声：「所以你现在的心态就只是想试试看吧。」浚浩罕见大声的反驳：「我才没有！」吃著糖醋肉的敏宇看著激动的浚浩说：「那就去啊，答案都出来了。」



（浚浩的脑袋瓜飞速地运转著）

变成观众们激动的一刻来了！还以为英禑终於「战胜」旋转门，没想到是浚浩帮她止住旋转门。英禑原本只是说了声「谢谢」就准备离开，但浚浩叫住她，还没有平复好刚刚一路跑来的呼吸，他就告白英禑：「我喜欢你。」浚浩说：「因为太喜欢你，喜欢到心里…就像生病一样。」英禑会如何反应呢？持续锁定今晚的第10集！



＋）情侣装！小编真的疯狂尖叫！！！

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