母胎单身又有什么错？朴恩斌大胆表示：我讨厌这个词，单身不丢人！

朴恩斌，不仅演技好，还是个很有想法的女生。

朴恩斌凭藉《非常律师禹英禑》人气火爆行进中，再创事业小高潮，粉丝和网友们关注著她的一举一动，连她的就言论都找了出来。 也许是当童星的经历，朴恩斌的思想要比同龄人成熟得多，对於某些社会词语也有自己独到的见解。



2016年《青春时代》的杀青采访中，朴恩斌曾表示自己确实是「牡丹」（母胎单身-母丹-牡丹），称：「很多人都很惊讶，但我确实是牡丹，也曾尝试过努力享受学校生活，但从5岁开始就没有休息过。」 透露至今未恋爱的原因。不过，朴恩斌对於「母胎单身」这个词并不认可，说道：「我不喜欢母胎单身的说话，单身又不是什么丢脸的事情，加上母胎两个字，听起来像是有问题的人。」



那次采访中，朴恩斌也透露了理想型，称最爱纯真、和善的人，「我希望对方是可以照顾我，像朋友一样相处的男生，我总是喜欢一个人解决问题，希望对方能够照顾我。 不过恋爱也不是一个人的事情，到目前为止也完全没有结婚的想法。」



因为晚婚、被催婚、尚未谈恋爱而焦虑的兄弟姐妹们，请牢记朴恩斌这句话，单身不可耻，没什么丢人的！！！

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