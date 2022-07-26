他最适合搞笑搜查剧！《头脑共助》车太铉＋郑容和＋郭善英＋芮智媛共同演出！

2023年KBS即将推出的新电视剧《头脑共助》，将描述两个互相无法杀死对方的男子，为了解决罕见脑部疾病所引发错综复杂的犯罪事件，而正式展开了脑科学相关的搞笑搜查。由天生带有喜感的车太铉，以及郑容和、郭善英、芮智媛共同演出。

《头脑共助》描述拥有非常特别大脑的脑神经科学家申河路，以及拥有呆呆头脑的警察金名世，即将带给观众们相当反转又越看越有趣的脑疾病相关事件搜查。郑容和在剧中即饰演第三代继承者金汤匙医生申河路，一出生就注定有花不完的财产，同时也是脑神经科学家的他，对於法律、金钱、女人、孤独、死亡等这些很沉重的事物，总是谨慎并无所畏惧，堂堂正正的行动，不过对於认为自己是垃圾的人们，完全不会同情。



车太铉则是饰演拥有致命的超善良魅力，脑中只为别人著想的警察金名世。与一般大家印象中动作粗暴、言词随便或不修边幅的刑警不同，金名世充满了人情味，又拥有善良的个性。而多次饰演警察的车太铉，则曾在《警察课程》《番外搜查》等剧中演出真性情警察，本次他又将呈现何种喜剧搜查呢？



郭善英则是饰演拥有「谨慎大脑」的法律催眠搜查官薛少贞，她对於压力的反应比其他人更敏感，就算只是对下属下达指示也会让她心跳加速，性格小心翼翼，但因某事件让她的性格造成180度大转变。芮智媛则是「性欲导向大脑」的金名世前妻金慕兰，时常更换身边的男伴，脚踏多条船也是家常便饭，无法控制性欲的她离婚后还厚脸皮向前夫提出各种请求。《头脑共助》预计於2023年播出。



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