如果《非常律师禹英禑》在其他电视台播出的话，可能会出现的画面！「NO PPL」引发讨论

如果《非常律师禹英禑》在其他电视台播出的话，可能会出现的画面！「NO PPL」引发讨论

韩剧   2022年7月25日   星期一15:23   Yuan  

（封面图源：ENA《非常律师禹英禑》剧照、Namoo Actors）

置入性行销（PPL）是典型韩剧中的一部分场面，不过...最近热播的《非常律师禹英禑》中很难看到 PPL。

禹英禑每天吃的紫菜饭卷、上下班路上戴的耳机、律师事务所顾客见面时登场的饮料都没有 PPL。在网路上，甚至还有观众假想的「PPL版禹英禑」，成为了话题。
（图源：ENA《非常律师禹英禑》剧照）（图源：ENA《非常律师禹英禑》剧照）

英禑爸爸是 Subway 或是高峰民饭卷（고봉민 김밥）店的老板
（图源：tvN《青春纪录》截图）（图源：MBC《女王的教室》截图）

边上班边涂 KAHI 万用保湿膏的英禑，爸爸和朋友会说你的脸上是什么回事？并叫她用万用保湿膏
（图源：SBS《The King：永远的君主》截图）

汪洋律师事务所的律师们喝胶囊咖啡，累的时候会喝红蔘
（图源：SBS《Hyena》截图）（图源：SBS《The King：永远的君主》截图）

中午办公室里吃著 EGG DROP 三明治的汪洋律师事务所律师们
（图源：tvN《智异山》截图）

在炸鸡店里聚餐的汪洋律师事务所律师们
（图源：tvN《爱的迫降》截图）

英禑的朋友会经营 Pizza Alvolo
（图源：tvN《虽然是精神病但没关系》截图）

大众文化评论家金宪植（音，김헌식 ）也对电视剧过度的 PPL 解释：「无论明星作家写得多好，只要通过赞助构成制作费，作品的质量就会降低，如果为了赞助商配置商品，反而会变得不自然。」
 

而《非常律师禹英禑》是在 KT 集团的子公司 sky TV 运营的 ENA 频道播出，KT 今年4月表示将致力於内容制作的投资，《非常律师禹英禑》得以确保比现有电视剧更高的制作费，据悉制作费就高达200亿韩元，是一个没有广告压力就能播出电视剧的环境。没有 PPL 大家是不是看起来也比较舒服呢？
（图源：ENA《非常律师禹英禑》海报）

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