如果《非常律师禹英禑》在其他电视台播出的话，可能会出现的画面！「NO PPL」引发讨论

置入性行销（PPL）是典型韩剧中的一部分场面，不过...最近热播的《非常律师禹英禑》中很难看到 PPL。

禹英禑每天吃的紫菜饭卷、上下班路上戴的耳机、律师事务所顾客见面时登场的饮料都没有 PPL。在网路上，甚至还有观众假想的「PPL版禹英禑」，成为了话题。



英禑爸爸是 Subway 或是高峰民饭卷（고봉민 김밥）店的老板



边上班边涂 KAHI 万用保湿膏的英禑，爸爸和朋友会说你的脸上是什么回事？并叫她用万用保湿膏



汪洋律师事务所的律师们喝胶囊咖啡，累的时候会喝红蔘



中午办公室里吃著 EGG DROP 三明治的汪洋律师事务所律师们



在炸鸡店里聚餐的汪洋律师事务所律师们



英禑的朋友会经营 Pizza Alvolo



大众文化评论家金宪植（音，김헌식 ）也对电视剧过度的 PPL 解释：「无论明星作家写得多好，只要通过赞助构成制作费，作品的质量就会降低，如果为了赞助商配置商品，反而会变得不自然。」



而《非常律师禹英禑》是在 KT 集团的子公司 sky TV 运营的 ENA 频道播出，KT 今年4月表示将致力於内容制作的投资，《非常律师禹英禑》得以确保比现有电视剧更高的制作费，据悉制作费就高达200亿韩元，是一个没有广告压力就能播出电视剧的环境。没有 PPL 大家是不是看起来也比较舒服呢？



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