WINNER宋旻浩再次出演《我独自生活》！预告：虽然有失眠症但睡得很好、和姜升润一起去买车！

此前在《我独自生活》中展现各种魅力的WINNER宋旻浩，将再次作为嘉宾出演，22日也公开了预告。

公开的预告中，宋旻浩一起床就说：「哎唷～好困！我想清静一下空气。」为了让自己清醒，打开了窗户，结果...又再次入睡，虽然有失眠症但出演综艺都能睡得很好 XD 之后终於开始活动，宋旻浩与成员姜升润见面，他带姜升润去买中古车，还仔细地帮他做各种检查，最后到底会选什么车呢？让人好奇！



有著「宋画伯」之称的宋旻浩，不仅经常通过 SNS 公开自己的画作，也参加过国内、国外的展览。接下来他也将参加 9月1日～6日在首尔城东区 The Seoul Lightium 举办的《StART ART FAIR SEOUL 2022》，预计将展示新画作。



另外，宋旻浩所属的 WINNER 在7月5日发行迷你4辑《HOLIDAY》，时隔2年3个月以完整体回归。此次新专辑，获得全世界18个地区 iTunes 排行榜第一名、国内音源排行榜第一名、初动销售（专辑发行后一周的销售）也刷新自身最高纪录，日前举行汉江免费公演也动员2万名观众。



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