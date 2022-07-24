《非常律师禹英禑》戏外友情也超暖！朴恩斌送可爱背包给「春日暖阳崔秀妍」，河允景：「你更可爱」

剧中的崔秀妍对禹英禑照顾有加，剧外的河允景和朴恩斌也有琐碎但温暖的互动~

ENA水木剧《非常律师禹英禑》讲述患有自闭症的禹英禑在律师事务所和生活中成长的过程，凭著引人入胜的剧情和众多可爱角色，开播以来收视率涨了十余倍，在今年新剧中仅次於大咖云集的《我们的蓝调时光》，而且还有继续上升的趋势！



两位主演的剧外互动也引起关注。 饰演禹英禑的朴恩斌两年前曾录制what's in my bag影片，除了介绍随身物品外，还特地提到这个包包本身也是她的爱物：「这个包分成人款和儿童款，儿童款的轮子会发光哦！就是因为这个买的。 」



并亲自进行示范：拉著包包跑起来时，轮子就会闪闪发亮！



近日有网友发现，饰演崔秀妍的演员河允景也在IG分享了背著相似背包的照片，不出意外正是来自朴恩斌赠送。



河允景PO出朴恩斌的memo留言：「cxy（*「崔秀妍」首字母），送给允景的~守护肩膀！kkk去现场的时候就背它吧~>3<」河允景留言说：「恩斌送的礼物... 一直强调会发光的轮子非常可爱，但是，要知道你更可爱啊...」这语气也太宠溺啦！



剧中的崔秀妍帮禹英禑赶走欺负她的人、被禹英禑封为「春日暖阳」，剧外的两人也不时在IG大晒合照、赠送最爱礼物，将剧中的温暖延续到现实中呢~



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