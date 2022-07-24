相爱相杀91LINE日常！负责料理的Key VS 不懂料理帮倒忙的珉豪，过程真的是又甜又好笑！

「至亲组合」SHINee Key＆珉豪一起出演网路综艺《朋友，愿望清单》（벗,킷리스트），两人因为要实现对方的愿望，也开始「强制合宿」。

第3集中，珉豪说：「我想吃 Key 做的料理，因为他很会料理，经常做给周围的人吃，但不常做给我吃，所以我想吃 Key 做的料理。」他还强调：「不要奇怪的！不要有挑战性的！要好吃的料理。」而 Key 决定做泡菜炸起士饭团，珉豪则是对这项料理起了疑心 XD



之后， Key 开始备料做料理，珉豪则一直在旁边帮忙。由於刚做好的炒饭真的太烫，珉豪也主动说他要捏成饭团，结果...捏出一个超大颗的：「这个对不起了！」Key：「这是什么啊？」珉豪：「呀～这是什么啊？」珉豪：「真的太烫了，这个就给我吃。」



等待饭团的期间，他们也做了 Mojito。珉豪负责捣碎薄荷，再次发挥热情捣的超级碎，Key：「变成艾草了啊！呀～～～～～这是什么啊！」珉豪：「不是你叫捣碎的吗？」饭团终於烤好， Key 还精心摆盘：「不觉得漂亮吗？」珉豪：「还不错啊，做得真好。」



最后打完招呼后，Key 还一直站在冰箱前不走，珉豪则进来把他拖走，Key 对著冰箱说：「或许...没有在你脸上贴上我们照片的想法吗？一年的（代言费）也不是这么贵。」珉豪超级害羞，一直要把 Key 拉出去 XD（希望之后还有更多91LINE的综艺啊～



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