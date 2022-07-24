WINNER宋旻浩再次出演《我獨自生活》！預告：雖然有失眠症但睡得很好、和姜昇潤一起去買車！

此前在《我獨自生活》中展現各種魅力的WINNER宋旻浩，將再次作為嘉賓出演，22日也公開了預告。

公開的預告中，宋旻浩一起床就說：「哎唷～好睏！我想清靜一下空氣。」為了讓自己清醒，打開了窗戶，結果...又再次入睡，雖然有失眠症但出演綜藝都能睡得很好 XD 之後終於開始活動，宋旻浩與成員姜昇潤見面，他帶姜昇潤去買中古車，還仔細地幫他做各種檢查，最後到底會選什麼車呢？讓人好奇！



有著「宋畫伯」之稱的宋旻浩，不僅經常通過 SNS 公開自己的畫作，也參加過國內、國外的展覽。接下來他也將参加 9月1日～6日在首爾城東區 The Seoul Lightium 舉辦的《StART ART FAIR SEOUL 2022》，預計將展示新畫作。



另外，宋旻浩所屬的 WINNER 在7月5日發行迷你4輯《HOLIDAY》，時隔2年3個月以完整體回歸。此次新專輯，獲得全世界18個地區 iTunes 排行榜第一名、國內音源排行榜第一名、初動銷售（專輯發行後一週的銷售）也刷新自身最高紀錄，日前舉行漢江免費公演也動員2萬名觀眾。



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