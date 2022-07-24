池晟主演《Adamas猎钻缉凶》6主演海报&中文预告公开！「Adamas阿达玛斯」究竟为何，人人都想要？

大后天就要开播了！但小编光看预告还分不清楚这两个双胞胎谁是谁囧

演技与收视受保证的池晟，全新力作《猎钻缉凶》（Adamas）即将在27日开播，日前6位主演群人物海报已公开。在开播前，不妨阅读以下搭配海报的简短人物介绍，并收看预告，以便正式播出就能马上进入情节吧！

《猎钻缉凶》为tvN最新水木剧，剧情讲述一对双胞胎，为了替亲生父亲洗清杀害继父罪名的哥哥，还有寻找作案凶器「阿达玛斯」（Adamas）的双胞胎弟弟，两个人的真相追踪记。池晟一人分饰两角扮双胞胎，主演群还有徐智慧、李秀敬、许城泰与吴代焕。



「我要偷走阿达玛斯。」河宇信（池晟 饰），双胞胎之中的弟弟、擅长描写人类心理的推理小说家。为了找寻导致父亲身亡的凶器「阿达玛斯」，他潜入海松集团的心脏。



「你隐瞒的事情，我会一一揭开。」宋秀贤（池晟 饰），双胞胎之中的哥哥、中央地方检察厅特殊部检察官。某天，他打开了潘朵拉的盒子，开始寻找22年前有关继父案件的真相。



「在这家里没有什么违法行为，做什么都可以。」殷惠秀（徐智慧 饰），隐藏著一身利刺，期待著海松集团走向灭亡的长媳。她还有个身分是韩国医院独生女，原本和海松集团次子‎权敏祖（安普贤 饰）相恋，对方却意外身亡，最终嫁给了海松集团长子权贤祖。



「我很清楚，那个人是清白的。」金瑞熙（李秀敬 饰），一名追求著社会正义，想要揭发真相的社会线记者，相信著22年前被定罪的李昌宇（赵成夏 饰）是无辜的，和宋秀贤保持密切联系。



「不受欢迎的人，来这里干嘛？」崔总管（许城泰 饰），海松集团宅邸保全总负责人。他也是海松集团的股东，曾告发并毁掉同僚，才取得现在的位置。对造成海松宅邸安全疑虑的河宇信相当警戒。



「不懂的话就记下来吧！一切都由我们控制。」李组长（吴代焕 饰），海松集团的解决师，秘密组织A的组长。李组长俨然是继会长与理事之后，海松集团的第三大人物，以处理各种非法事务巩固地位。



中文预告如下，而最新韩文预告可能稍微明了一些，开头提及「母亲的遗言、匿名的信件、消失的杀人凶器――阿达玛斯」，正派主角大致兵分两路揭发真相，河宇信与殷惠秀在海松宅邸找寻阿达玛斯，宋秀贤与金瑞熙在外试图了解李昌宇为何替人背黑锅。无论是谁，在这过程中都遭遇重重危机。

《猎钻缉凶》将於27日起，每周三四晚间首播。



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