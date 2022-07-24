这份清单请收藏！tvN这些年拍过的神剧，你至少看过一部

说起tvN电视剧，韩剧粉们一定都很熟悉，毕竟圈内有句老话叫「tvN出品，必属精品」。

作为韩国老牌有线台，tvN电视剧几乎每年都会推出非常受欢迎的韩剧，且往往都是现象级作品，每一次都在题材上有所创新，成功给观众带来绝佳观剧体验。 那么，你看过的好看tvN作品是???

《鬼怪》

N年过去了，这部剧的热度依旧不下就可见人气有多火爆了，金牌编剧金银淑、李应福导演和演技男神孔刘、李栋旭、金高银的组合，让人百看不厌tvN，每隔一段时间就要翻出来重刷，也是tvN收视率第二高的一部作品。



《Signal》

刑侦悬疑剧经典作品，一个十多年前的对讲机串起了两代警察，这部剧将1、2集讲述一个案子，每个案件所呈现出的人性罪犯都不一样，最关键的是几乎都改编自真实案件，代入感很强！小编很想问一句，第二季什么时候能拍？？



《德鲁纳酒店》

美女鬼怪社长张满月（IU 饰）帮助亡者完成最后的心愿，有感动有和解也有不甘与不舍，IU在剧里也过足了时装瘾，造型百变，赏心悦目，一旦开刷就停不下来。



《黑道律师文森佐》

继《太阳的后裔》之后，宋仲基的颜值、演技巅峰之作，也是一部有「魅力」的电视剧，剧中还是有好几句话值得让人沉思，其中一句「...... 正直人的败坏，就是争取自己利益的事很有能力，为其他平民百姓争取福利的事则毫无能力......」颇得人心。



《阳光先生》

当演技派李秉宪碰上另一位演技派金泰璃，演技上的切磋火花四射，造就了韩剧史上最意难平CP之一，家国情怀，无私大爱，格局观很大。



《Happiness》

都市惊悚丧尸片，集齐了这几年韩剧最热最火爆的元素，在传染病成为常态的新普通时代，在将高层分为普通销售、低层为租赁住宅的大城市新建公寓中发生的阶级差别和隐隐的心理战。 其实传染病在人类历史上都不曾消失，非常巧合地与现今时事做对照，看看社会上的人情冷暖。



《请回答1997》

很多人说看一次哭一次，因为这就是追星女孩们的青春故事，但《请回答1997》的格局也并非局限在了追星上，而是细致描绘出少年们的青春百态，让人感同身受。



《百日的郎君》

傲娇王世子流落到民间的100天，爱豆圈最会演技的EXO成员D.O担任男主角，剧情也没有多么曲折婉转、动人心魄，但就是那每一集都一点点的糖让观众们欲罢不能，积少成多，终究会齁到人。



《爱的迫降》

tvN史上收视率第一！！！韩国的财阀千金因为一阵妖风邂逅了朝鲜高层军官的独生子，开启了一段超越家国的罗曼史。 炫彬和孙艺真这对CP真的让观众们从戏里追到戏外，观众和粉丝们还要继续追他俩的下一代！



《阿尔罕布拉宫的回忆》

一部又名「完全猜不到下一步会是什么」的奇幻爱情剧，游戏的逻辑照进了现实，游戏世界和现实世界发生了实质性的关联，奇幻的故事就这么开始了。



《请回答1988》

tvN收视率史上TOP3，被广大观众奉为「人生剧」，过一段时间就要重刷（尤其是冬季）的下饭神剧。 故事感人，贴近现实，人物众多，性格立体，每个角色都有血有肉，像是生活在我们周围一样。 哦，还有最经典的「猜老公」环节，趣味性太强。



《请回答1994》

不同於「1988」的温馨，却同样感人至深。讲述几个同住屋檐下的大学生从入学到毕业走入社会的故事。 电视剧中继承了申源浩一贯的风格，每个人物都立体丰满，叙述的基调是温暖和幽默。



《成为王的男人》（又译《双面君主》）

平民因为长相而成为了王的替身，两人交换了地位，而王的女人却慢慢爱上了替身，真心相爱的人不能在一起长相厮守，故事的发展也惊心动魄，让观众的心跟著揪在一起。 吕珍九一人分饰两角，明明是一模一样的脸，却气质完全不同。



《我的大叔》

猛一看以为是爱情剧，其实是一部关於人与现实的写实剧，写实到观众会在角色里寻找现实生活中属於自己的苦涩和委屈，奠定了又丧又治愈的韩剧风潮的基础。



《又是吴海英》

当年可是掀起了一股「吴海英」热潮，脑洞大开的濒死前回溯式奇幻爱情剧。 吴海英，本是一个非常普遍的名字，但是恰巧这个名字对应的两个人反差很大而且恰巧高中又在一个班.....於是事事都会被拿来比较！看到最后才知道，这部剧不是Loser的逆袭，而是在爱情中变成更好的自己。



《秘密森林》

曹承佑、裴斗娜两大超强实力派携手出演，被观众说连头发丝都在飙演技。 寻找案件真相的艰辛过程中男女主角对正义的坚守让观众感到十分热血，但电视剧也在隐隐告诉我们这个世界，或许从来没有绝对的正确和绝对的错误。



《金秘书为何那样》

超级自恋会长和技能100分的完美女秘书，一部彻头彻尾且反套路的小甜剧，全员好人！！这部剧就是一个造梦机，少女、老阿姨怀春的魔法武器。



《机智医生生活》

谁不羡慕律帝医院5人帮的友情呢？ 医院不再冰冷，医生不再高高在上，这里的每一个故事都充满了人性和温暖。



《机智牢房生活》

开播前还在担心尺度会不会太大，开播后才发现是一部黑色幽默甚至带著点治愈的好剧，全方位呈现人心和人性的复杂，没有一个人是天生的罪犯，当故事揭开时甚至还会赚足你的泪水。



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