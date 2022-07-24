【有片】发生了什么让金泰梨采访途中态度突变：从咧嘴大笑到端庄撩头发，太真实太可爱了吧

哈哈哈哈，没想到金泰梨毫无美女演员包袱，实在是太可爱了。

电影《外星+人》正式上映，身为主演的金泰梨、柳俊烈和金宇彬做客了《文明特急》为影片做宣传。 原本就性格洒脱、活泼开朗的金泰梨即使身处官方活动，依旧展现了真实的性格，积极应对主持人DINDIN的问题。 采访期间，金泰梨似乎毫无女明星包袱，不时咧嘴大笑，喝水途中因为大笑而不小心喷水，看得全场大笑不止。 收拾完衣服上水渍的金泰梨回到座位上之后努力解释自己喷水的原因，之后又突然像什么事情都没发生过一样，端庄地整理起头发，将头发捋到耳后，动作十分文静，连坐姿看起来都稳重了许多。



DINDIN看到状态突然转变的金泰梨忍不住大笑起来，问她为什么突然转变，金宇彬和柳俊烈也笑得前仰后翻。 金泰梨解释说：「突然有（让我文静一点）的信号传来，从那边传来电波。」 哈哈哈哈，原来是金泰梨身边的工作人员一直守在镜头之外，看到她豪放的状态后，忍不住提醒她要端庄一些。



不过，看过影片的粉丝和网友们都表示无论是金泰梨的哪种状态，大家都喜欢，最爱的就是她率真、不做作的样子了。

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