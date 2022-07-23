安普賢現在是tvN兒子了嗎～特別出演《Adamas獵鑽緝兇》飾演徐智慧前男友

也有網友笑說安普賢是不是變「前男友專業戶」了～

目前正在節目‎《白Packer》（背包主廚）‎與白種元等人一同擔任背包廚師，也一邊拍攝電影《2點的約會》的安普賢，昨（22）日又有新消息，特別演出了將上檔的《獵鑽緝兇》（Adamas）。

《獵鑽緝兇》為tvN最新水木劇，劇情講述一對雙胞胎，為了替親生父親洗清殺害繼父罪名的哥哥，還有尋找作案兇器「Adamas」的雙胞胎弟弟，兩個人的真相追蹤記。由池晟一人分飾兩角，與徐智慧、李秀敬、許城泰（許成泰）、徐賢宇、吳代煥等人主演。



安普賢特別演出大韓民國龍頭企業海松集團次子，也是恩國醫院獨生女殷惠秀（徐智慧 飾）的愛人「權敏祖」。悲傷的是，權敏祖雖然和殷惠秀論及婚嫁，卻因意外事故身亡。



殷惠秀不僅失去了愛人，更嫁給權敏祖的哥哥權賢祖（徐賢宇 飾），走入悲慘的政治聯姻之中。然而，殷惠秀察覺權敏祖的死亡存在各種可疑性，她在沒有愛的婚姻中，用找尋真相的意志支撐著自己。



《獵鑽緝兇》由《春天來了，春天》、《Kairos》 （化時為機）朴勝宇導演執導，新人編劇崔泰江執筆。安普賢曾主演《Kairos》，不曉得是不是以曾和朴勝宇導演合作為契機客串？安普賢也有望和吳代煥繼《白Packer》再於《獵鑽緝兇》見面。



正巧，安普賢近年演出的電視劇《柔美小將的細胞》、《軍檢察官多伯曼》以及此部《獵鑽緝兇》，還有綜藝節目《白Packer》，四部全為tvN之作，安普賢儼然是成了「tvN兒子」？也有網友笑稱安普賢從《柔美小將的細胞2》到《獵鑽緝兇》都演前男友，該不會要成為「前男友專業戶」了吧？



《獵鑽緝兇》製作團隊相當感謝安普賢的演出：「感謝安寶賢在沒有什麼說明的情況下，將角色的敘事完整的融入演技中。」並預告權敏祖一角和《獵鑽緝兇》裡的所有案件都有很深的聯繫。

《獵鑽緝兇》於27日起，每週三四晚間首播。



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