「闵熙珍女团」NewJeans今日出道，赴西班牙拍MV、形象歌曲获韩网赞爆：「这才是大公司新人的模样」

HYBE旗下公司ADOR今日公开了五人女团NewJeans的出道MV和形象照片，这是闵熙珍从SM跳槽到HYBE后打造的第一个偶像团，一推出就获得一致好评！

NewJeans跳过出道前的预告环节，今日零点直接公开在西班牙取景拍摄的出道曲《Attention》的MV。



团名和成员资讯也是首次公开，闵熙珍表示：「大众音乐是与日常生活关系密切的文化，就像每天穿著的衣服一样。 Jean更是不论男女老少、在每个时代都受到喜爱的单品。 NewJeans就像每天穿都不会厌的牛仔裤，希望成为时代的icon和New Genes。 」



同时公开的宣传日程表透露了音源和专辑发售日、预计出演打歌节目的日期等等。 出道专辑包含4首歌《Attention》《Hype Boy》《Cookie》《Hurt》，全部有拍MV，其中3首是主打。 NewJeans追求坦诚与自然，四首歌展现了五位成员纯真自然的魅力，以及10代青少年专属的能量。





闵熙珍在SM娱乐担任创作总监时主导了少女时代、SHINee、EXO等多个偶像团的创新品牌化，打造了独树一帜的视觉风格。 跳槽到HYBE之后对於新女团的消息三缄其口，一直以来媒体都将其称为「闵熙珍」，直到今天才公开团名。



五位成员分别是：

韩国籍的Minji，2004年生，曾出演师兄防弹少年团《Permission to Dance》MV：



越南成员Hanni，2004年生：



韩国和澳大利亚的混血儿Danielle，2005年生：



韩国成员Hearin，2006年生：



韩国成员Hyein，2008年生（今年只有14岁！！）：



NewJeans将在明天零点公开第二支主打歌《Hybe Boy》的MV，届时才会公开5位成员的名字。 出道专辑的音源奖在8月1日公开，8月8日正式发售专辑。



韩网对NewJeans反响火爆：「每个都超美啊」、「concept是历代级」、「最近大型企划公司的新人里最有新人感」、「超越期待」、「歌好好听」、「大发，MV开头还以为是电影」、「 闵熙珍的自信不是没有理由」、「原来这不是SM的感性，而是闵熙珍的感性啊」。



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