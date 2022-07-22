【分集剧情】《魔咒的恋人》瑟菲守光终於和好！集结伙伴向宣一重打响致命商战（ep.12）

《魔咒的恋人》讲述顺从不幸命运的人类男子与希望解除诅咒的幸运女神的故事，昨晚这集瑟菲暗中操控商战、展开复仇，跟守光的关系也终於修复啦！

*以下内容包含第12集关键剧情！



瑟菲帮宣三重打赢兄弟之争

宣一重把瑟菲带到宣哲柱病房，让她预言宣哲柱什么时候会死，但瑟菲只说宣哲柱的血脉即将带走他的诅咒，并嘱咐宣一重去见永真财团理事长殷玉珍。 瑟菲预见到美国一家公司要被冻结资产，於是通过殷馆长诱导宣一重投资该公司，导致宣一重资产被冻结、被迫抛售金华的股票，令金华集团彻底归宣三重所有。 宣一重意识到是瑟菲搞鬼，扬言要杀了她。

殷玉珍认为瑟菲希望消除金华集团多年积累的厄运，唯有摧毁金华集团才能斩断回圈之链、救出瑟菲。 瑟菲似乎已经看到了未来：金华集团会倒塌。



守光瑟菲重修旧好

瑟菲说有些未来即便预见也无法改变，对守光说抱歉没能救下他的妈妈; 守光安慰瑟菲说不是她的错，帮她戴上手套以保护自己。 解开心结的两人深情拥吻在一起，这一幕也被民俊看到。



民俊对瑟菲产生戒心

瑟菲和宣哲柱握手后精神状态有些奇怪，突然抓著民俊的衣服说：「你就是那个将代替我把诅咒带走的人啊！」瑟菲在守光的拥抱和安慰下恢复神志，但民俊已经对她产生戒心。



郑贤泰摆脱催眠

美秀20年前为了让郑贤泰帮她逃跑，催眠郑贤泰说瑟菲是他的女儿，如今终於带著愧疚解除催眠。 但郑贤泰对瑟菲的感情没有消除，感谢瑟菲让他在20年牢狱时光中拥有期待。 瑟菲预言他会有美满的家庭。



下集预告里，瑟菲决定留在民俊身边，民俊开始手抖，似乎诅咒已经开始向他转移。 瑟菲一直觉得妈妈可怜，现在觉得自己更加可怜。 《魔咒的恋人》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由中华电信MOD与Hami Video独家跟播。



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