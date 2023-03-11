《无人岛的DIVA》出演阵容：朴恩斌分别与蔡钟协、金柱宪「二搭」，还有金孝珍、车学沇、李甄加盟

《当你沉睡时》与《Start-Up》编导三度合作，将推出新剧《无人岛的DIVA》并找来曾在《Stove League》合作的朴恩斌、蔡钟协饰演主角！





分别於2017年及2020年推出《当你沉睡时》、《Start-Up》的朴惠莲作家及吴忠焕导演，时隔3年第三度合作，将推出新剧《无人岛的DIVA》。该部作品描述少女「木荷」为了站上梦想的舞台而参加选秀活动，没想到途中意外搁浅於无人岛上，一困就是15年。幸运获救后的她再度向自己的梦想前进，是一部激励人心的电视剧。

去年（2022年）以《非常律师禹英禑》攀上事业新巅峰的朴恩斌，将饰演女主角「木荷」。即使在艰难的生活中仍不失去笑容与希望，时隔15年从无人岛被救出的她，面对崭新的、陌生的世界及人群，比任何人更加珍惜、更加愉快地度过每一天，而始终不变的是成为歌手的梦想。

而曾和朴恩斌合作过热门电视剧《Stove League》的蔡钟协，则成为该作品的男主角「宝杰」。他是电视台的音乐节目的PD，在志愿活动中发现被困在无人岛15年的木荷。

在《模范刑警2》饰演「千娜娜」的金孝珍，将饰演顶级明星「尹兰珠」。不过，她现在的粉丝很少，是记忆中的歌手。因为木荷而逐渐找回自己被遗忘的梦想。

金柱宪也将合流《无人岛的DIVA》。此前，他曾特别出演由朴恩斌主演的《非常律师禹英禑》，为二度合作。金柱宪目前的待播作品有《浪漫医生金师傅3》、《问问星星吧》，此次又加盟《无人岛的DIVA》，令人期待。

另外，童星出身的李甄将在剧中饰演朴恩斌的少年时期，而《朝鲜律师》车学沇（N）与将出演《无人岛的DIVA》与众演员们合作。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻