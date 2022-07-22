《外星+人》7月27日全台上映！金宇彬不仅有大量动作戏还挑战一人分饰四角！

斥资超过400亿韩元打造的年度科幻武侠巨作《外星+人》将於下周三7月27日与台湾观众见面，全台IMAX同步上映！《外星+人》故事叙述高丽末年，为了争夺传说中的神剑的道士，以及在2022年追捕被关在人体内的外星人囚犯的他们之间，时间之门开启，是部以外星人世界观为主轴的武侠科幻动作奇幻巨献！

《外星+人》以独特浩瀚的世界观，引人入胜的故事情节，结合武侠、奇幻、动作、科幻等元素，运用精致壮观的特效和令人热血沸腾的音乐，带领观众跟随充满个性的角色们，一同进入前所未见的丰富世界观，令许多观众看了都欲罢不能，都直呼这是今年最痛快有趣、最脑洞大开值回票价的巨作！柳俊烈这次在《外星+人》中饰演四不像道士「无勒」，也是继电影《小森林》后，柳俊烈二度和金泰梨合作，两人在《外星+人》中逗趣的互动也是本作的看点之一，据说戏外的他们感情也很好，柳俊烈还透露他和金泰梨的动作戏是个别拍摄的，会互相确认彼此的动作为对方加油，也常常一起运动，开心进行拍摄也成为他们工作的动力。



金宇彬在《外星+人》中饰演管理外星人囚犯护送任务的「卡德」一角，挑战大量的动作戏，他表示：「运用想像力的动作戏非常辛苦，一开始感到很害怕，但在现场接受武打团队的帮忙，让拍摄进行得很顺利！」金宇彬在电影中一人分饰4角，展现更具魅力的演技，对於是否有遇到困难的地方，他表示：「觉得在演戏的当下真的满困难的，因为要表现出每个人物的不同之处，必须找到他们的差异点。在导演的执导之下，为了让观众觉得角色之间的对话很有趣，我努力展现他们的特徵去诠释这4个角色。」另外，对於看完《外星+人》的感想，金宇彬表示：「这是部用大银幕会更有趣的电影，请大家一定要去戏院观赏！也请大家不论有多忙，都记得一定要去健康检查！」历经大病的金宇彬随时随地都强调著健检的重要性。



《外星+人》出现了高丽时代的道术动作场面、在空中飞行的太空船和外星人以及机器人，令观众感受到彷佛身临其境的快感，令人看完意犹未尽，这次台湾也特别推出《外星+人》台湾限定影城购票礼，於各影城开放场次售票起，凡购买《外星+人》IMAX电影票1张，即可获得限量「IMAX电影纪念海报」1张；凡购买《外星+人》一般版电影票1张，即可获得限量「电影角色明信片」1张，数量有限兑完为止，7月27日全台上映。





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