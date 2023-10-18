新剧《无人岛的DIVA》公开朴恩斌个人海报「女神面貌」气势超惊艳！「为了这个角色我竭尽全力」

【正式预告】很期待朴恩斌再次迎来一个「人生角色」！海报真的好美～。

tvN 全新韩剧《无人岛的DIVA》官方公开了女主角朴恩斌的个人海报，清爽笑容搭配梦幻造型，一个回眸就掳获了大众的心。

本剧讲述梦想成为歌手的徐木河（朴恩斌 饰）时隔15年从荒岛被救出，充满希望与抱负的励志故事。



▼今天公开的正式中字预告，男主蔡钟协饰演电视节目的PD制作人「姜宝杰」，偶然间注意到了被困在荒岛的女主。剧中主要演员还有金孝珍、车学沇（VIXX N）、金柱宪等人气演员加盟：



公开的海报中，朴恩斌精致的造型与无人岛的美丽风景相结合，令人留下印象深刻。她独自在树荫下完成自己的舞台，一边弹著吉他一边感受浪漫的氛围。温暖的阳光透过树叶照射进来，让她的舞台更加引人注目。





朴恩斌在读完剧本后，表示对徐木河今后的生活感到十分好奇，想透过体验木河的荒岛生活中找到答案，期待著即将展开的未来，更希望让难以想像的事情变成现实。为了完成这个角色，最重要的部分就是唱歌和方言，所以我会竭尽全力地演好这个角色。



《无人岛的DIVA》将於10月28日晚上9点20分首播，Netflix同步上线。

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