《非常律师禹英禑》如果「禹英禑」和「李浚浩」有IG，他们会分享的大概是这些内容吧！

除了电视剧的内容，透过这些「小彩蛋」，剧中角色更加立体了呢！

ENA热播剧《非常律师禹英禑》描述天才自闭症者「禹英禑」作为律师成长的故事。观众们可以看到，女主角在亲情、事业、友情到爱情的各种碰撞，展现自闭症者所有可能性。朴恩斌饰演的「英禑」，和姜泰伍饰演的「浚浩」，两人之间的互动，当然也是看点之一。

此前，官方公开第5集的未公开片段：英禑收起象徵「赚大钱」的向日葵画作，并看到浚浩送的礼物。打开一看，是大海投影灯！英禑打开投影灯的开关，办公室的天花板被染成蓝色，就像大海一样，而她也露出幸福的笑容。

ENA官方Instagram也分享英禑和浚浩的「IG帐号」，更加能感受到剧组对於「细节」的用心。



英禑的头贴必须是最爱的鲸鱼，自我介绍的部分大家很熟悉，就是那一长串「正著念、倒著念，都是禹英禑」。再来是她所分享的内容：爸爸开的饭卷店的外观、还没拚完的鲸鱼拼图、写著「英禑呀」的纸条、唤醒自己起床的鲸鱼闹钟、写著自己名字的名牌，以及浚浩送给她的大海投影灯打开的模样。



浚浩的头贴则是自拍，自我介绍简单写上「李浚浩」三个字，关键是他分享的内容：和英禑有著特别回忆的「旋转门」、和敏宇一起打篮球的球场、汪洋的办公室、他送给英禑的大海投影灯、他与英禑一起看日落的海边、他和英禑一起在会议室看的鲸鱼…六则贴文有四则和英禑相关，这不就代表浚浩有三分之二的时间都在想著英禑嘛！（唉）



▲补充：浚浩的头贴出现在第3集！（笑）

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