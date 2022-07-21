【有片】《非常律师禹英禑》朴恩斌坦言若像剧中女主只吃一种饭卷，应该很快就会腻XD面对大量台词她呐喊：「又能怎么办呢！当然得背下来」

关於「禹英禑」这个角色，可以感觉到朴恩斌真的下了很多功夫呢～

话题作《非常律师禹英禑》成功打响「无名小台」ENA的名号，也通过Netflix在全世界热播，瞬间掀起「禹英禑旋风」。剧情描述智商高但情商低，有自闭障碍的「禹英禑」，来到大型律师事务所的生存记。女主角由朴恩斌饰演，童星出身的她成年后陆续出演《青春时代》、《金牌救援》、《你喜欢布拉姆斯吗》、《恋慕》等作品，类型相当多样，展现无限可能。

Netflix也收集了粉丝们对朴恩斌的提问，由她亲自为大家解答！剧中，英禑只吃一种食物，那就是「饭卷」，那么朴恩斌本人喜欢吃什么样的口味呢？她回答：「喜欢起司、金枪鱼等。若我像英禑一样只吃一种，感觉会吃腻。」

面对大量台词，朴恩斌大笑并双手一摊：「又能怎么样呢，当然要背下来！」关於英禑的说话语气和走路姿势，朴恩斌认为不能透过模仿实际存在的人物或者已经出现过的角色，所以她干脆不参考影像，完全用文献来学习。

本周剧情来到第8集，导演曾透露日后的看点：「未来英禑也会面临很多任务，在解决它们的过程，有时会遇到人生大山般的存在，有时会经历爱情的喜悦和悲伤。但就像往常一样，会勇敢地站在问题面前，并寻找『优秀的律师是什么？』这个没有正确答案的问题，希望大家能为英禑应援。」

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻