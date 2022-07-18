《非常律師禹英禑》導演對觀眾們表達感謝！還透露後半部劇情看點：禹英禑＆李濬浩約會、父親隱藏的故事

《非常律師禹英禑》14日結束最後一次拍攝拍攝，而劉仁植導演也向觀眾表達自己的謝意，也談到接下來的看點。

劉仁植導演表示：「因為出乎意料的反響，感到暈頭暈腦。對我們準備樸素的故事產生如此大的共鳴，非常感謝。本來想讓喜歡（這種劇）的人來到這裡，建造休息的花田就好了，但瞬間覺得遍地都是花，我想觀眾們心底的花田可能比我們想象的要寬廣和肥沃。」包括自閉症患者在內的少數人的感性，對善良故事的渴望，比起製作電視劇的人們所持有的成見，這部劇可能已經深深紮根在大眾心中，這也是一件令人高興的事情。」





而《非常律師禹英禑》現在的故事進行到中間，本周（20~21日）播出第7～8集，將正式進入後半部。對第7集以後的看點，導演說：「今後英禑也會面臨很多任務，在解决它們的過程中，有時會遇到人生大山般的存在，有時會經歷愛情的喜悅和悲傷。但就像往常一樣，會勇敢地站在問題面前，並尋找『優秀的律師是什麼？』這個沒有正確答案的問題，希望大家能為英禑加油。」



他還補充說：「英禑和濬浩奇特的約會、汪洋律師事務所家人們各自的成長期、父親隱藏的故事、董格拉米教英禑莫名其妙的妙招都非常有趣。還有到現在還沒有登場的新鯨魚們也會到處驚喜登場，希望大家能高興地迎接，希望大家能喜愛到最後。」



而《非常律師禹英禑》講述智商高但社商(SQ)低，患有自閉症類群障礙症的「禹英禑」作為律師成長過程的電視劇。目前播至第6集全國收視為9.5％、首都圈收視為10.3％，已創下 ENA 頻道開播以來的最高收視，期待之後再創新高啊～

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