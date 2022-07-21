(G)I-DLE雨琦追星大成功！送Super Junior的蛋糕细节满分，厉旭公开认证照！演唱会上被直接点名超幸福♥

(G)I-DLE成员雨琦，堪称追星界天花板！

无论是在公开场合，还是私下，雨琦已经不止一次表明自己的是ELF了，最令大家印象深刻的就是她和SJ成员们一起做客《Weekly Idol》时，不仅答对了关於SJ的问题，还轻松模仿了欧巴们的所有舞蹈，不愧是蓝家铁粉！



7月17日，SJ举办「Super Junior Super Show 9」第三天，作为粉丝的雨琦去现场看了演唱会，没想到欧巴们知道雨琦去了，不仅在台上喊了她的名字，还跳了(G)I-DLE最近十分火爆的《Tom Boy》。老实说，追星追到这个程度，雨琦已经是人生赢家了！



220717 슈퍼쇼9 DAY3

아이들 우기님(엘프..) 오셔서 톰보이 추셨어ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/vV21s0x5ry — 올콘 (@KYU_Dorothy) July 17, 2022

雨琦精心为本命欧巴们准备了小礼物，是蓝色的蛋糕，准备的还不是一份，而是九份，每个蛋糕上都写了成员各自的名字，「艺声、银赫、东海、利特、希澈、始源、神童、厉旭、圭贤前辈，祝贺Super Junior Super Show 9」，不仅写了每个人的名字，蛋糕上的细节也完全不同，可以看出雨琦非常用心。厉旭还晒出了认证照，隔空表示感谢」。雨琦的队友Minnie也是SJ的粉丝，只是当天因为其他工作安排未能前去，非常遗憾。



우기 슈주콘 갈 때 케이크 선물한 건 알고있었는데 이렇게 하나하나 전부다 주문제작했을줄이야 pic.twitter.com/x5ftUHn0vM — 늑콜 (@shuhuacalling) July 19, 2022

리허설 때 Super Show 9 ! 그리고 케이크 선물해 준 우기 고마워 pic.twitter.com/fikd0jwLGE — 김려욱 (@9ryeong9) July 19, 2022

演唱会结束后，雨琦在IG上留下了观后感，表示：「今天很荣幸地去看了Super Show~演唱会上被点名，真的太感动了。我是看著Super Show梦想成为歌手的人，不久前我们(G)I-DLE也举办了演唱会。一直作为粉丝站在台下的雨琦也成为了歌手，现在竟然还站在舞台上，真的很不可思议。Super Junior前辈们让我有了当歌手的梦想。没想到今天前辈们的演唱会上居然被点名...恍然如梦。我想要像前辈们一样长长久久地站在舞台上，和成员们一起走的更久一些。谢谢你们帮我实现了梦想，而且今天也圆梦了，今后会我更加努力。会努力成为让前辈们值得骄傲的后辈。」



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