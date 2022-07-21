【有片】《非常律師禹英禑》朴恩斌坦言若像劇中女主只吃一種飯捲，應該很快就會膩XD面對大量臺詞她吶喊：「又能怎麼辦呢！當然得背下來」

關於「禹英禑」這個角色，可以感覺到朴恩斌真的下了很多功夫呢～

話題作《非常律師禹英禑》成功打響「無名小臺」ENA的名號，也通過Netflix在全世界熱播，瞬間掀起「禹英禑旋風」。劇情描述智商高但情商低，有自閉障礙的「禹英禑」，來到大型律師事務所的生存記。女主角由朴恩斌飾演，童星出身的她成年後陸續出演《青春時代》、《金牌救援》、《你喜歡布拉姆斯嗎》、《戀慕》等作品，類型相當多樣，展現無限可能。

Netflix也收集了粉絲們對朴恩斌的提問，由她親自為大家解答！劇中，英禑只吃一種食物，那就是「飯捲」，那麼朴恩斌本人喜歡吃什麼樣的口味呢？她回答：「喜歡起司、金槍魚等。若我像英禑一樣只吃一種，感覺會吃膩。」

面對大量臺詞，朴恩斌大笑並雙手一攤：「又能怎麼樣呢，當然要背下來！」關於英禑的說話語氣和走路姿勢，朴恩斌認為不能透過模仿實際存在的人物或者已經出現過的角色，所以她乾脆不參考影像，完全用文獻來學習。

本週劇情來到第8集，導演曾透露日後的看點：「未來英禑也會面臨很多任務，在解决它們的過程，有時會遇到人生大山般的存在，有時會經歷愛情的喜悅和悲傷。但就像往常一樣，會勇敢地站在問題面前，並尋找『優秀的律師是什麼？』這個沒有正確答案的問題，希望大家能為英禑應援。」

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