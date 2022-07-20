又一部阖家观赏好剧！《说出你的愿望》组成「心愿界复仇者」：「死亡不是一切的终结」

《说出你的愿望》今日公开第二版预告片，池昌旭、成东镒、少女时代秀英全部出场，短短几幕已经让人有疗愈和鼻酸的感觉~

KBS新剧《说出你的愿望》讲述被逼到人生尽头岌岌可危的青年，来到临终关怀医院帮大家实现最后一个愿望，同时也治愈自己伤痛的故事，灵感来自一个真实存在的帮癌症末期患者实现心愿的荷兰财团。

最新预告片中，一个苍老的声音说：「现在我的时间结束了。 」成东镒杵著拐杖，面带笑容问一名患者：「你想要什么奇迹呢？ 」另一个女声说：「因为我的时间没剩多少了。 」成东镒：「我们是谁？ 这是Team Genie的故事，心愿界的复仇者。 」



医院里的大家一起活动、纷纷露出笑容，池昌旭也被这气氛感染：「死亡并不是一切的终结。 」镜头最后一幕落在一只被紧握著、无力滑落的手，字幕写道：「想见的、想说的、想实现的，我们的最后礼物，我们来为您实现。 」



池昌旭饰演对生活无欲无求的年轻人「尹侨莱」，曾在孤儿院、少年看守所和监狱度过，最终在临终关怀医院担任志愿者。



成东镒饰演「姜泰植」，曾经失去人生意义，现今充满激情的志愿者团队「Team Genie」的班长，知道医院所有秘密。



少女时代秀英饰演「徐妍珠」，是临终关怀医院的护士。



编剧在企划意图里写道，现在很多年轻人和父母想看的剧不一样，希望通过这部剧再现从前那种全家人一起吃水果看电视、互相讨论的温馨情景。 剧中有好的大人照顾年轻人，这位年轻人再去照顾其他人的故事; 奉献时间和身心帮助他人的故事; 失去生活意志的年轻人遇到站在人生终点前的人们，不仅重新找回意志，还发现意外秘密的故事。

之前公开的海报中写道：「为了让最后的瞬间能够闪光。 」三位主角露出喜悦中略带悲伤的复杂神情，让人十分好奇遇到了什么样的患者和心愿？ 这部剧将在8月10日开播，香港观众可在黄Viu煲剧平台、台湾观众可通过friDay影音同步追看！



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