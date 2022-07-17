《非常律师禹英禑》反差超大！在剧中希望后辈们「冷静」下来，现实中最不冷静的就是姜其永本人XD

手势还刚好形成往上和往下的对比！（大笑）

随著《非常律师禹英禑》的热播，女主角禹英禑的上司――郑明锡律师，也成为讨论焦点之一。郑明锡因为对下属照顾有加，备受观众喜爱，更被称赞是比男二号更有好感的「父二号」、「Office Daddy」、「全剧最不现实的角色」等。

饰演郑明锡律师的演员为姜其永，此前他曾出演过《Oh 我的鬼神君》、《W－两个世界》、《举重妖精金福珠》、《金秘书为何那样》、《我身后的陶斯》等知名作品，也活跃於综艺节目上，形象一直是开朗、有趣的。

姜其永在《非常律师禹英禑》发布会上透露，因为前阵子刚好迷上跑步，跑著、跑著就瘦下来了。虽然非本意，但似乎很适合郑明锡的形象。而「郑明锡」这种沉稳的角色，也似乎是第一次见。

还记得在第6集中，郑明锡要禹英禑让崔秀妍「冷静下来」吗？当时他做出「冷静」的手势，搭配「窝～窝～」的语助词，真的是有够可爱！XD

但电视剧终究是电视剧，姜其永本人的情绪还是属於「外放」的那种吧！（笑）工作人员上传他与朴恩斌的一张合照，只见朴恩斌抱著花束、对著镜头笑得甜美，但姜其永张大嘴巴、双手高举的模样，形成强烈反差，令网友纷纷留言：「这是小鲸鱼和大猩猩吧！XD」

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