《柔美的细胞小将2》果然还是要猜老公！官方公开唯美特别海报，两位前任同时都想要挽回她～

不管柔美（金高银 饰）的选择是什么，只希望她能幸福就好～！TAT

TVING 人气漫改剧《柔美的细胞小将2》於今日公开了官方特别海报，让人无法预测的三角关系正式浮出台面，柔美的选择与最终幸福也成为了一大看点。



＊剧透：《柔美的细胞小将2》EP.9-10安普贤回归太帅具雄派崛起！不原谅八笔但一定要原谅朴珍荣的哭戏成经典



在柔美与八笔分手后，透过了爱情与离别的洗礼，让柔美再次成长、重新检视自己、还在工作上获得更高的成就，而爱情也不再是她最重视的东西，整个人全心全意地投入在工作之中，从她与前前男友具雄（安普贤 饰）重逢后，坦然的祝福对方如今成就时，可以看得出来她更加成熟了。



除此之外，前男友八笔（朴珍荣 饰）从济州岛调回首尔公司，本来就住在同一个小区的柔美和八笔，一定会有很多遇见彼此的机会，从工作到生活两位前任都将会有频繁的交集，特别海报中「只求过得幸福」的柔美是否最终能如愿？还有四集第二季才结束，究竟会如何发展呢～？

▼EP.11 预告，前任们具雄VS八笔都回到了柔美的生活圈，一个希望能经常见面、轻松自在的相处，一个说表示对她很想念：



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻