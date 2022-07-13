【盘点】回顾1至4集《非常律师禹英禑》的「名场面」！再看一次也是满满的洋葱和感动ㅠㅠ

终於熬到星期三啦～迎接禹英禑DAY！

近期超高人气及话题性的ENA水木剧（周三、四）《非常律师禹英禑》，由朴恩斌主演。剧情描述智商高但情商低，有自闭障碍的「禹英禑」，来到大型律师事务所的生存记。观众们纷纷变成「英禑妈妈」，为英禑应援。回顾1至4集的「名场面」，绝对有击中你心的画面，也欢迎分享更多观后感！



第二集：下班后的英禑带著晚餐回家让爸爸享用。英禑突然向爸爸表示：「我不能结婚的机率很高，因为我有自闭症。但是万一我遇到相爱的人，并且举行婚礼的话，我们会一起走进会场的，而不是由你牵著我的手，把我交给新郎。因为要结婚的我，是成熟的大人了。」

英禑继续说：「但是我会把捧花送给你，因为你是单亲爸爸，你没有结过婚。我结婚之后，与其让你一个人生活，我更希望你找个对象结婚。」爸爸回答：「我们英禑…思考了很多呢。」英禑说完，就跑去洗澡了，留下爸爸继续吃著饭卷。沉默一阵子的爸爸，被英禑一番话所感动，眼眶泛著泪水…（真的会看哭ㅠㅠ）



第三集：英禑被会长认为「不适任」，她的指导律师明锡拜托代表说服会长。明锡表示，英禑不是没有能力或做错事，只因为她有自闭症而认为她的辩护效果不彰、不让她参与开庭，是一种歧视。对於明锡的转变，代表觉得很有趣，当初不知道是谁问说：「请问有没有看到履历的第二页？即便这样还是要让她进公司吗？这样的人我要怎么教？」此一时、彼一时，现在的他们是伙伴啊！该场面之收视率达5.4%。



第四集：浚浩领著英禑走进大会议室，因为要给她一个「惊喜」。打开会议室的门，映入眼帘的是辽阔的高空景色，英禑蹦蹦跳跳地往窗外看。浚浩要英禑往后看，英禑马上转头，接著，可以感受到她无法言语地激动和感动，英禑慢慢走进浚浩要给她看的「东西」。

原来，那是一幅巨大的鲸鱼挂画，是英禑最爱的鲸鱼啊！英禑含泪看著眼前的景象，感动得无以复加。看到这样的英禑，浚浩决定让英禑享受这样短暂又幸福的时光。该场面之收视率达6.4%。

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