《柔美的細胞小將2》EP.9-10安普賢回歸太帥具雄派崛起！不原諒八筆但一定要原諒朴珍榮的哭戲成經典

第二季追看到第10集，M編已經不是「具雄派」or「八筆派」，只希望柔美能夠幸福的「柔美幸福派」了。TAT

TVING 人氣漫改劇《柔美的細胞小將2》在本週播出了 EP.9-10，具雄（安普賢 飾）的戲份原來還沒結束，再次出現後成為了白手起家的高富帥遊戲公司代表，八筆（朴珍榮 飾）突然決定搬家的舉動，也讓柔美（金高銀 飾）意識到了事情並不單純。



EP.9

柔美遇見了守在八筆家外的多恩（辛叡恩 飾），多恩得知八筆要搬家後脫口說出：「難道是因為我嗎？」還表明了自己喜歡八筆的心意，對柔美感到很抱歉。之後，柔美與八筆見面直接了當地詢問是否曾因為多恩動搖，但他回覆的速度太慢，柔美也從他的表情和遲疑中發現了真相。



柔美含著淚說出「分手吧」，八筆難過的挽留著柔美，乞求她不要離開自己，雖然柔美努力想要接受這一切，考慮著要不要原諒八筆，但「對別的女生短暫的心動」這件事，成為了壓垮她的最後一根稻草，柔美的愛情細胞長出了惡魔犄角，變成了怪物般的存在。



▼「柔美，我愛妳，我一點也不想跟妳分手，別走…。」八筆這段哭著求柔美的片段，也讓粉絲們大喊：「就算不原諒八筆，也一定要原諒朴珍榮啊～。TAT」但柔美表示已經不能當作沒發生過，無法回到從前了而轉身離開。



EP.10

和八筆分手後，作家細胞執掌大權，柔美也全心全意投入工作之中，作品大受歡迎！成為了高人氣的新人作家，認識了幫她文字配圖的插畫家 Ctrl+Z（P.O 飾），雖然剛開始很不合拍，卻也引發不少矛盾的爆笑場面，在作品爆紅後 Ctrl+Z 則受到了遊戲公司的青睞，獲得了新的工作機會，那間公司的代表就是具雄，在得知八筆和具雄都是柔美的前任後，對柔美忽然另眼相看～。XD



具雄心底深處仍舊珍藏著與柔美的回憶，甚至在其中一間書店買下了她所有的作品，本來只想默默支持，卻因為與 Ctrl+Z 的合作再次遇見了柔美（Ctrl+Z 發現具雄仍然在意柔美後，刻意安排兩人偶然相見），這一次命運般的再度重逢，再加上得知了柔美現在是單身的狀態，具雄燃起了重新追回柔美的希望，但已經視愛情為無物的柔美，又會如何面對這樣的情況呢？



▼下一集 EP.11 預告，前任們具雄VS八筆都回到柔美的生活圈，一個希望能經常見面、輕鬆自在的相處，一個說表示對她很想念：



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