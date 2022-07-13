《柔美的細胞小將2》果然還是要猜老公！官方公開唯美特別海報，兩位前任同時都想要挽回她～

不管柔美（金高銀 飾）的選擇是什麼，只希望她能幸福就好～！TAT

TVING 人氣漫改劇《柔美的細胞小將2》於今日公開了官方特別海報，讓人無法預測的三角關係正式浮出檯面，柔美的選擇與最終幸福也成為了一大看點。



＊劇透：《柔美的細胞小將2》EP.9-10安普賢回歸太帥具雄派崛起！不原諒八筆但一定要原諒朴珍榮的哭戲成經典



在柔美與八筆分手後，透過了愛情與離別的洗禮，讓柔美再次成長、重新檢視自己、還在工作上獲得更高的成就，而愛情也不再是她最重視的東西，整個人全心全意地投入在工作之中，從她與前前男友具雄（安普賢 飾）重逢後，坦然的祝福對方如今成就時，可以看得出來她更加成熟了。



除此之外，前男友八筆（朴珍榮 飾）從濟州島調回首爾公司，本來就住在同一個小區的柔美和八筆，一定會有很多遇見彼此的機會，從工作到生活兩位前任都將會有頻繁的交集，特別海報中「只求過得幸福」的柔美是否最終能如願？還有四集第二季才結束，究竟會如何發展呢～？

▼EP.11 預告，前任們具雄VS八筆都回到了柔美的生活圈，一個希望能經常見面、輕鬆自在的相處，一個說表示對她很想念：



MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞