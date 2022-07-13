《柔美的細胞小將2》果然還是要猜老公！官方公開唯美特別海報，兩位前任同時都想要挽回她～

《柔美的細胞小將2》果然還是要猜老公！官方公開唯美特別海報，兩位前任同時都想要挽回她～

韓劇   2022年7月13日   星期三11:29   MiJimin   5

（封面圖源：TVING《柔美的細胞小將2》海報）

不管柔美（金高銀　飾）的選擇是什麼，只希望她能幸福就好～！TAT

TVING 人氣漫改劇《柔美的細胞小將2》於今日公開了官方特別海報，讓人無法預測的三角關係正式浮出檯面，柔美的選擇與最終幸福也成為了一大看點。
（圖源：TVING《柔美的細胞小將2》劇照）

＊劇透：《柔美的細胞小將2》EP.9-10安普賢回歸太帥具雄派崛起！不原諒八筆但一定要原諒朴珍榮的哭戲成經典
（圖源：youtube@TVING《柔美的細胞小將2》）

在柔美與八筆分手後，透過了愛情與離別的洗禮，讓柔美再次成長、重新檢視自己、還在工作上獲得更高的成就，而愛情也不再是她最重視的東西，整個人全心全意地投入在工作之中，從她與前前男友具雄（安普賢　飾）重逢後，坦然的祝福對方如今成就時，可以看得出來她更加成熟了。
（圖源：TVING《柔美的細胞小將2》海報）

除此之外，前男友八筆（朴珍榮　飾）從濟州島調回首爾公司，本來就住在同一個小區的柔美和八筆，一定會有很多遇見彼此的機會，從工作到生活兩位前任都將會有頻繁的交集，特別海報中「只求過得幸福」的柔美是否最終能如願？還有四集第二季才結束，究竟會如何發展呢～？

▼EP.11 預告，前任們具雄VS八筆都回到了柔美的生活圈，一個希望能經常見面、輕鬆自在的相處，一個說表示對她很想念：

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留言/評論
  • 具雄！
    3小時前
  • 就決定是具雄了
    3小時前
  • 如果是跟漫畫一樣，應該兩個都不是吧？如果改結局，希望兩個都不要，獨自美麗
    3小時前
  • 選具雄，八筆是中央空調不好
    3小時前
  • Ching Wong
    3小時前
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