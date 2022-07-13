《黑话律师》为饰演好「护理师」时常谘询专业人士！润娥：「这是个内心强大的角色，朝著自己认为的正确方向走到最后」

看了李钟硕和润娥出演《黑话律师》的理由，发现他们都有提到「强大」这个形容词，超级好奇两个「强大」的角色会迸出什么样的火花！

预计於本月（7月）29日接档《医法刑事》的MBC新金土剧（周五、六播出）《黑话律师》，由《当你沉睡时》、《德鲁纳酒店》吴忠焕导演执导，新人编剧河蓝执笔，描述胜率只有10%的三流律师「朴昌浩」，偶然负责一桩杀人案后，突然从「Big Mouth」被冤枉成人尽皆知的诈骗犯「Big Mouse」。为了生存和守护家人，努力揭露庞大阴谋和特权阶层丑陋真相的故事。

先前，剧组公开李钟硕退伍后选择该部作品回归小萤幕的原因。他曾和吴忠焕导演合作过《当你沉睡时》，而男主角「朴昌浩」从平凡律师到天才骗子这个设定，非常有意思，也觉得他是个「强大」的角色。



另一方面，润娥饰演女主角「高美好」。她表示，这是第一次饰演护理师，所以常常向专业人士谘询。为了展现「端庄」、「自然」的样貌，还在发型上下了功夫，可见她对演技的热情。



润娥表示，高美好比起安全，她更偏好「顾全大局」，朝著自己认为正确的方向走到最后。她是一个内心强大、非强坚强的人物。若是因为守护家人而投入战场，那么随著剧情发展，会发现她渐渐产生责任和使命，无论面对什么样的窘境，都会抗争到底。



润娥也提到，不屈服於任何势力的高美好，特别注重「姿态」，不被别人的「气场」所影响，为了支配现场气氛而努力。比起发泄情绪，高美好更是一个「压抑」的人物。

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