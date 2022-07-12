《Running Man》宋智孝企图摸金钟国的胸，HAHA吐槽全昭旻「渴求自己」！韩媒批：毫无边界感

韩媒点名批评《Running Man》中的身体接触场景和低俗语另人不适。
「Newsen」报道了上周播出的节目《Running Man》，并指出其中存在的问题。节目中全昭旻看到HAHA戴眼镜觉得很不习惯，吐槽对方：「欧巴为什么要戴眼镜。」 HAHA反驳：「不知道什么时候起看到你会有压力，（你们）知道她很渴求我吗？」之后宋智孝看到HAHA的光头又说：「我也想尝试欧巴的发型。」谁知HAHA说了一句：「XX，别这样。」
节目官方LOVELINE宋智孝和金钟国的身体接触也越来越多，宋智孝把手放进金钟国T恤的袖子里，说「这也太透了」，听得一旁的刘在锡尴尬地说：「透一点也不错，但把手放进去有点...」 宋智孝听完之后却故意把手伸向金钟国的胸部，一边做出要摸的动作一边说：「那摸胸的话会怎样？」吓得金钟国连忙称：「胸部看不见，为什么要说这些。」
相关场景播出后就被韩媒吐槽「毫无边界感」，竟然会在对方没有许可的情况下就碰触身体，以往综艺节目中出现女嘉宾触碰男嘉宾身体的场景都以「搞笑」轻松带过，但若是性别对换，就一定引发骂战。 虽然关系越亲密，边界感越模糊，但作为观众，其实大家并不知道RM成员们之间的关系有多紧密，分不清哪些行为是越界，哪些行为只是开玩笑，既有将此场景当做笑话一笑而过的观众，自然也有认为他们毫无分寸，看得不舒服的观众。
低俗语也是同样的问题，成员私下的交谈习惯会不自觉带入节目，经常出现一些连字幕都无法标识的低俗语，难道说了这些语句就能显示出成员关系更亲密吗？ 脏话肯定不能说，但也不能代表羞辱、贬低他人的话就适合出现在综艺节目里。「Newsen」指出《Running Man》作为国民综艺，并且播出时间为周日下午5点（韩国时间），有不少未成年观众会收看，这样会让他们产生一种「只要关系好，就可以做出这种行为，说出这种话」的错误认知，即使是综艺也不能仅仅为了引人发笑而毫无边界意识。
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