【韩网热帖】网传SHINee泰民与NO:ZE交往（原贴浏览量31万+）

韩粉提出的证据：

NO:ZE穿睡衣自拍的背景和泰民家墙壁一样，据此推测两人共度了生日。



泰民潜水好几天终於更新IG限动，NO:ZE也几乎同一时间更新限动，推测两人当时在一起。



NO:ZE新年发的IG限动照片里，植物和山脉轮廓都与泰民家的一样。



泰民排练时戴了NO:ZE同款帽子。



泰民Weverse个人简介、两人的IG照片留言都用黑色爱心emoji。



泰民在演唱会上面对NO:ZE和成员方向表演求婚;等等。

韩国网友评论：

1. 即便真的在一起也是泰民比较可惜

2. 出道17年也有一定年纪了，谈恋爱无所谓，只是证据未免薄弱

3. NO:ZE可惜了

4. 这么漂亮的女生为什么要跟泰民恋爱？

5. 交往又怎样...？当事人愿意就好

6. NO:ZE跟颜值巅峰时期的泰民根本没法比。 因为现在走下坡路所以大家反应是这样吗？

7. 哇，新年照片居然是在泰民家拍的，能发现这个也太强了吧

8. 如果这些是真的，其实他们有在暗暗放闪耶...？演唱会影片里做戒指求婚时NO:ZE笑了、珉豪回头看... 哈

9. 非粉，除了墙纸真的都模棱两可kkk只要故意往一起拼凑都能拼上，而且NO:ZE给泰民当dancer很久了吧...？去演唱会也无可厚非...

10. 不太确定，但即便是编造的也感到不安... 就算要谈恋爱也找个善良的人吧，泰民啊...

11. 年资如泰民也有精神不正常的粉丝啊... 一般猜艺人交往都会拿出情侣物品或相同地点的照片之类，原PO什么都没有就认定他们交往？SM已po过《Guilty》花絮，有些外网粉丝过於沉浸模拟恋爱、出现精神病了吧。 追加内容也很难说是证据

12. 原PO把IG上时间跨度3个月的东西拼凑到一起、抹去日期，读不下去了。 泰民IG是帮朋友宣传衣服，做这种图的是哪个蠢蛋啊

13. 就算真的交往，以泰民的性格也不会把女友请来现场做容易引起误解的戒指求婚。 他对一言一行都很谨慎。

14. NO:ZE那次事件之后就没好感了。 泰民没有争议，口碑很好

15. 看看NO:ZE在22年初发的照片，这是NO:ZE自己家的壁纸啦。 拿壁纸当证据真的很好笑。



出处：https：//pann.nate.com/talk/372051752

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