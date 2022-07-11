《非常律师禹英禑》不仅「英禑」可爱，朴恩斌本人也超可爱！杀青专属「抹眼泪」POSE甜晕了♥️

朴恩斌的招牌动作也太可爱了吧。

上一部戏还在女扮男装演威严的王，下一部戏就跳脱到了呆萌的「天才自闭症女律师」，不得不说朴恩斌的演技好到没话说，每部都是剧抛脸。 戏里专业，戏外可爱的她在每部戏杀青时的都会拍照留念，而每一次的动作都一模一样，久而久之就成了她的专属杀青POSE。



2014年拍摄完《求婚大作战》时，朴恩斌曾公开过终演照，照片里的她眯著眼睛，微微低下头，抿著嘴巴，一只手握成拳头放在眼边，像是在擦眼泪一般，做出十分委屈的表情，看来十分不舍电视剧就这么结束了。



照片公开后受到了广大剧迷和粉丝的喜爱，於是同年《秘密之门》杀青时，她又摆出了同样的POSE，拍下了纪念照。委屈抹泪照就这样成了朴恩斌的招牌动作。2017年《青春时代2》、2020年《Stove League》、2021年《恋慕》拍完之后，她也以同样的姿势出镜，看得粉丝们大赞：「撇嘴的样子太可爱了」、「已经开始期待禹英禑杀青后的照片了」、「禹英禑做这个动作一定可爱到爆炸」等。



박은빈의 시그니처 포즈를 보니 끝났구나 싶다. 연모는 박은빈을 알게해준 작품이라 더 가열차게 보내기 싫은것 같다. pic.twitter.com/GO53sVz1Vo — 눈빛반짝 (@nicekstew) December 14, 2021

此外，朴恩斌主演的新剧《非常律师禹英禑》人气火爆行进中，以不到1%的收视率起步，短短4集就突破了5%的大关，不仅刷新了有线台ENA的收视纪录，甚至赶超同档播出的无线台水木剧。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻