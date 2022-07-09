「韩综界名垂青史」！宋智孝首次公开剪短发全过程：「当时喝多了，一生气就拿出剪刀」

由搞笑艺人李龙真主持的网路综艺节目《Turkids ON THE BLOCK》近日请来宋智孝聊天，昨晚公开的新一期里公开了她突然把头发剪短的真正原因，让众多网友笑喷XD

宋智孝出道以来20年都是长发造型，去年11月突然剪短到小男孩发型，引起众人惊讶。李龙真问是否有分手之类特别的原因，宋智孝先是抱著头说「一定要讲吗」，随后首次说出了整个过程：「当时喝了很多酒，突然觉得很生气，心想：我为什么在做这个（整理头发）呢？ 於是拿出剪牙膏和化妆品的剪刀，自己把头发剪掉了。 」



因为事发突然，一度有粉丝因为接受不了而攻击她的造型师。宋智孝对著镜头鞠躬：「对不起，请不要再骂我家孩子们了。 」李龙真打趣说：「是一边看电影《大叔》一边喝酒吗？ 」宋智孝笑到趴在桌子上：「不，当时看的是《魔鬼女大兵》。 」两部电影都有给自己理发的镜头XD



两人还聊到宋智孝另一次耍酒疯的趣事。 李龙真听说她曾在餐厅喝了酒就跑，还让老板来追、撕掉名牌才肯结帐？ 宋智孝表示确有此事，回忆起来笑到飙泪：「当时是聚餐，我情绪高涨起来，离开洗手间就全速奔跑！经纪人和副导演都在后面追，整个画面被炸鸡店大叔目睹。 后来去那家店买炸鸡时老板还问我：今天不跑了吗？ 」李龙真问她是不是因为经纪人大喊「宋智孝OUT！」才停下，让现场笑成一片。不过问到她和金钟国的loveline有没有继续发展的可能性时，宋智孝则含蓄表示：「这是秘密。 」



《Turkids ON THE BLOCK》是最近很火的一档网综，TWICE、宋旻浩、华莎都曾来做客，宋智孝更是主动发DM申请出演。 韩国网友看过这期节目后表示：「酒后剪发这件事真的可以在韩国综艺界名垂青史kkk」、「剪发原因太好笑，对工作人员道歉也很可爱」、「智孝姐最近放松自在了很多」、「感觉她蛮有不适合电视播出的YouTube感性」。



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