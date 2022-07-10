最近韩剧编剧太爱这个职业了！正在热播的，即将开播的剧集里都是他们

韩剧的编剧们最近很爱这个职业哦。

在以往大部份韩剧里，男主们多为「社长」、「代表」、「理事长」等财阀富二代或职场精英人设，女主则以傻白甜、干练秘书形象居多，但随著观众们日益增长的审美水准，此类「霸总」、「灰姑娘」设定早就过时了。 於是近几年的韩剧又出现了不少职场剧，医生、播音员等高薪职业纷纷亮相。 不过有趣的是，最近韩剧圈的编剧们都盯上了这一职业-律师！

《医法刑事》

男神苏志燮不得了，别人拼尽全力才能获得的职业，他一下子拥有两种，从天才医生到王牌律师。 都说隔行如隔山，但在苏志燮这里完全不成立。 《医法刑事》里苏志燮饰演的角色「韩以翰」技术精良、医者仁心，尽心尽力协助医院发展，却在一次意外成为院长牺牲的棋子，落入财阀阴谋中被吊销医师执照，遭牢狱之灾再不说，甚至导致母亲死亡。 他在狱中觉悟医院阴谋，出狱成为一名专打医疗医疗的律师，实施复仇计画，想要抓住恶魔，自己首先要变成恶魔。 苏志燮用精湛细腻的演技展现出了「韩以翰」冷酷无情的手段之下依然裹著为正义炙热的内心。



《为何是吴秀才？ 》

徐玄振扮演的女律师吴秀才可以说是韩剧史上最爽的大女主之一，甩掉渣男觉醒之后事业全面开花，高中毕业逆袭成为全国最大律所的首席，轻松拿捏各种财政界大佬，变身狠毒女王，将所有人都踩在脚底下的气势爆棚，只要成为吴秀才的委托人，她就一定能让委托人全身而退，打赢官司审判！太喜欢吴秀才身上那股狠辣魅力了 。



《非常律师禹英禑》

韩剧史上，不，应该是所有律政剧史上最可爱的女主！！朴恩斌饰演的禹英禑是一名高阶自闭症患者，记忆力惊人，社恐不善交际却在提到鲸鱼时语出惊人、滔滔不绝。短短4集收视率已经破五，比同档无线台水木剧还要好！



《黑话律师》

即将开演的《黑话律师》又是一部围绕律师职业展开的作品，三流小律师（李钟硕 饰）胜诉率不足10%，并且处於行业的最底层，经常遭到白眼。 但为了捍卫自己心中的正义，他不得不采取特殊的行动，他只能以恶制恶变成了自己最不耻的样子。



《依法相爱》

李世荣从后宫嫔妃变身四次元律师，早前曝光的剧照中她形象干练，和李升基搭档，化学反应也很足，让人十分期待她的表现。



《千元律师》

医生、特工、科长，南宫珉演过不少职业，这次又要出演律师形象，小编觉得气质稳重的他和律师袍很搭。



《神圣的离婚》

这次曹承佑不演检察官，改演律师了，从音乐大学教授转型为一名离婚诉讼律师。 曹叔身上有种天然的、不怒自威的压迫感，和他在法庭上对峙，怎么可能不输？？



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