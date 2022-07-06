除了主角们，观众们最爱《非常律师禹英禑》里的他：他才是最尊重英禑的人！

或许他才是最尊重、最平等看待禹英禑的人。

《非常律师禹英禑》里的女主角禹英禑（朴恩斌 饰）是一个患有亚斯伯格症候群（俗称自闭症）的律师，记忆力超群，过目不忘，她充满童真又拥有天赋，被赞韩剧史上最可爱女主。 因英禑是特殊人群，身边的人多多少少都是带著照顾的情绪，上司郑明锡（姜其永 饰）一开始就坦言「她和我不一样」，男主李俊浩（姜泰伍 饰）更多的是包容与宠溺，是上天派来理解英禑的存在。



直到这个人物的登场，才让观众们觉得原来是有人把禹英禑当做完完全全的正常人看待的。 他就是新人律师「权珉宇」（朱钟赫 饰），面对「星星女孩」英禑，他做到了毫无偏见，甚至将对方视为与自己能力相匹配的竞争对手。禹英禑上班的第一天就告诉上司郑明锡自己是自闭儿，坦坦荡荡地说出了自己的独特。 太过意外的郑明锡惊到不自觉张开嘴巴，此时镜头扫过站在一旁的权珉宇，只有他表情没有丝毫变化，仿佛自闭症并非是需要特殊对待的病症一样。 之后两人相处的过程中，不管禹英禑的行为再怎么奇特，权珉宇也没有表露出任何不满，甚至可以说是完全不在意。 不同於忙著照顾禹英禑的其他同事们，权珉宇将之看为对手，表现出了不一样的胜负欲。



当听到禹英禑的同学崔秀妍（河允景 饰）说「每次看到她都觉得好可怜，会不自觉想要帮助她」，权珉宇立刻反驳：「不要帮她，她比我还要坚强，为什么要帮？」 在权珉宇的潜意识里，禹英禑并非弱者而是一个不属於任何人的强大的存在。



有时候遇到禹英禑出色完成任务时，权珉宇也会露出小小的嫉妒心，但同时更会认可对方作为专业律师的能力，真正做到了视其为普通人，而这正是广大观众们喜欢权珉宇的一点，在这部剧里只有他打破了对自闭症的偏见。

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